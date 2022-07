MeloniElezioni Exxx…Polzive!!! Dopo gli schiaffi al Senato, oggi Draghi si dimette. Si vota a ottobre. Giorgia sull’otto volante. I big friulani che potrebbero entrare a palazzo Chigi. Forza Italia dilaniata. Salvini ritrova se stesso.

Ieri al Senato il governo Draghi ha ottenuto la fiducia con 95 sì e 38 no. Lo hanno salvato dall’onta della mancanza del numero legale i senatori pentastellati che si sono dichiarati “presenti non votanti”. Lega e Forza Italia non hanno partecipato al voto. Alle 9 di stamattina Mario Draghi sarà alla Camera: aprirà la seduta e annuncerà le sue dimissioni, senza ascoltare il dibattito. Dopo un breve consiglio dei ministri, si recherà al Quirinale dal presidente Sergio Mattarella per dimettersi. Ipotesi sempre più concreta di elezioni anticipate e la data potrebbe essere quella del 2 ottobre. I tecnocrati che dovevano abbassare l’inflazione, risolvere la questione economica, abbassare le bollette del gas e luce e attrarre investitori in Italia (vedi Wärtsilä), hanno fallito. Game over. Esulta Giorgia Meloni che aveva capito prima di tutti gli altri che un governo raffazzonato con pezzi di 5 stelle in crisi, e leghisti nevrotici, non poteva stare in piedi. Su queste pagine, forse per primi a Nordest, abbiamo sempre sostenuto la tesi del voto anticipato e ciò che è accaduto al Senato ieri, lo ha confermato. Forza Italia sempre più tragica e irriconoscibile. L’isterica lite fra Ronzulli e Gelmini è l’epilogo di un partito senza identità. Dal canto suo la Lega, in crisi di consenso, cerca di recuperare la sua origine barricadera uscendo dalla maggioranza. In Friuli già molti amministratori sono pronti al salto della quaglia. Salvini non può lasciare alla sola Giorgia Meloni il comodo ruolo di unica oppositrice di quel “tecnocrate” che la politica politicante non ha mai digerito (e lo si era ben capito con la vicenda-Quirinale) e che poi ha persino osato dare un’altra strigliata ai partiti, invece che prostrarsi al loro volere. Si ragione sul voto anticipato. Elemento di chiarezza in Friuli dove Fedriga resterà presidente fino al termine del mandato per profilare la sua lista, e i Benito-Remix studiano da ministri. Posto che la legge elettorale non sarà modificata e considerando la riduzione dei parlamentari, non è difficile pronosticare una discreta pattuglia di parlamentari friulani in corsa per Roma. E magari a palazzo Chigi. Conferme per Ciriani e Rizzetto; in salita le quotazioni di Fabio Scoccimarro (al suo posto in giunta in regione Giacomelli) a coprire Trieste; fra le quota rosa femminili oltre a Dusy Marcolin, sono ben viste Daya de Nardi e l’udinese Marika Diminutto che gode di ottime entrature in via della scrofa. Qualora le elezioni venissero convocate e Fratelli d’Italia consolidasse questo trend non è da escludere la presenza di Rizzetto e Ciriani nella squadra del prossimo governo.

Tornado alla Camera, pare ormai inevitabile che il premier Draghi presenti le sue dimissioni al presidente. A quel punto il Capo dello Stato avrebbe tutti gli elementi necessari a compiere la sua scelta, che tutti prevedono sia lo scioglimento del Parlamento per un voto in autunno. La data è decisa dal governo, ma in base al calendario la data più probabile e il 2 ottobre: devono infatti pasare tra i 60 e i 70 giorni dal giorno dello scioglimento e il 25 settembre si celebra una festa ebraica, mentre solitamente si evita la coincidenza con festività religiose.