Elena Lo Duca è morta.

L’assessore Riccardi l’ha definita “Una guerriera”.

Elena Lo Duca di 55 anni, è morta ieri, giovedì, a Prepotto. Era coordinatrice del Gruppo comunale di Protezione civile del luogo. La donna, si trovava impegnata nelle operazioni di spegnimento dell’incendio quando è stata schiacciata da un albero: sul luogo dell’incidente sono intervenuti i sanitari del 118, con un’ambulanza e l’elicottero ma per la donna non c’è stato nulla da fare. Lascia il marito e una figlia. Era stata insignita nel 2021 del Cavalierato per il suo impegno costante proprio in seno alla Protezione civile.