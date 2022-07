SexContarena Exxx…Polzive!!! Fontanini trasforma in archivio il locale che ha fatto trombare centinaia di friulani. Foto esclusive. Il corridoio dei preliminari.

Negli anni 60/70 è stato il locale più trendy di tutto il Nord Est. Aperto tutte le sere fino alle 5. Prima dell’arrivo della Disco dance (dee jay Gemolotto) ci sono passati tutti, da Little Tony a Caterina Caselli, da Peppino Gagliardi a Fred Bongusto. Ogni sera si esibiva un gruppo musicale sul palco che si vede in foto. La disposizione del locale prevedeva le “strategiche” colonne in mezzo alla pista; divanetti canaglia che sembravano messi lì per facilitare vampate e sorrisi durante i lenti; tutto questo ritornello rendeva la discoteca Contarena l’imperdibile appuntamento dei tiratardi friulani. Gli incontri ravvicinati del terzo tipo avvenivano nello stretto corridoio che conduceva ai servizi igienici. Il paradiso dei porcelloni degli anni d’oro. Fino agli inizi degli anni ’80. Poi le norme sulla sicurezza hanno impedito l’esercizio di sala da ballo. La musica è finita anche per il Contarena e così il sindaco Fontanini ha presentato l’altroieri (video storto), il nuovo progetto di ristrutturazione del locale interrato della pista da ballo Contarena. I locali diverranno sede dell’archivio comunale. In foto si vede il corridoio dei servizi igienici la pista da ballo ex Contarena e l’ex vano scale che collegava il locale al piano superiore, che, nel progetto, verrà destinato a filtro a prova di fumo. Progettista Francesco Burba. Impegno di spesa 266 mila euri.