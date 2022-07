ArrostoFriulano Exxx…Polzive!!! Il cupio dissolvi di Forza Italia. Laura Stabile in rotta col partito. Le accuse di Roberto Novelli. Berlusconi delude i peones: “Nessuna lista unica con la Lega”. Enzo Bortolotti abbandona la Lega e passa con Brugnaro.

Un paradosso. Nel centrodestra ultrafavorito alle prossime politiche ci si muove come in un campo minato. La caduta di Draghi ha fatto esplodere, in un paio d’ore, tutte le contraddizioni di una coalizione tenuta in piedi dal premier. Punito il tecnocrate, i petardi esplodono soprattutto nei quartieri di Forza Italia. Dopo le uscite dal partito di Brunetta, Gelmini e l’incerta Carfagna, la mancata fiducia a Draghi ha scosso l’onorevole e vice sindaco di Cividale Roberto Novelli che su twitter ha scritto: “Ho ascoltato il discorso di Draghi al Senato, se già prima ero convinto di votare la fiducia, ora lo sono ancora di più. Di fronte a un mare di problemi la risposta di una parte della politica non può essere l’irresponsabilità”. Parole forti, decisive, che contengono un atto di accusa contro coloro che hanno punito Draghi. La sostanza politica è ineccepibile: Forza Italia irresponsabile.

Novelli è vice sindaco di Cividale, un bagaglio di preferenze impressionante che gli permette di guardare a nuovi traguardi con una tranquillità da far invidia a Giulio Cesare. Potrebbe ritornare in consiglio regionale (con qualsiasi lista…), oppure fare il sindaco di Cividale. Ma non c’è solo il deputato di Cividale a non aver digerito l’operazione contro Draghi imbastita dal suo partito, a quanto pare nemmeno Fedriga, che mantiene un silenzio “tattico” sulla vicenda, ha ingoiato lo sgarbo. Diverso lo spunto del salviniano Dreosto, commissario nazionale per il Friuli Venezia Giulia, che ha condiviso la linea del segretario.

Le divisioni, o il nuovo corso in Lega, hanno mandato in bestia un fedelissimo come Enzo Bortolotti, già sindaco di Azzano Decimo: “I temi che hanno fatto la storia e la militanza della Lega Nord, dalla indipendenza della Padania all’autonomia delle regioni, dall’immigrazione irregolare al fondamentalismo islamico…, sono spariti dall’agenda. I congressi – prosegue Bortolotti – che un tempo erano battaglie all’utlimo voto, cancellati”. L’ex sindaco tiene a precisare che “non abbandonerò la politica, ci resterò, ma non in Fratelli d’Italia”. Rimbalzi dalla laguna veneta lo danno inserito nel board riservatissimo di Coraggio Italia di Brugnaro come responsabile per il Friuli Venezia Giulia.

Infine il quadro nazionale e l’ipotetica federazione fra Forza Italia e Lega che tanto appassiona i peones friulani terrorizzati di finire ai giardinetti. Berlusconi, nell’intervista rilasciata a Minzolini su “Il Giornale” è stato chiaro: “Nessuna lista unica con la Lega”. Non c’era bisogno che il Cav puntualizzasse. Tuttavia aggiunge: “La Lega è un alleato leale, siamo forze politiche diverse, espressione di culture diverse, con un linguaggio e uno stile politico diverso. Ci rivolgiamo ad elettorati diversi”. Quando mai un elettore di Forza Italia, ancorata al Partito Popolare Europeo, avrebbe accettato una fusione con Orbàn o con Le Pen?