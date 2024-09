MigrantesBellaVita Exxx…Polzive!!! Settembre è tempo di migrare anche per i minori non accompagnati ospitati a Udine. Due ragazzi si lamentano del clima, trasferiti in Sardegna per un mese: costo 8.000 mila euri. Paga Pantalone friulano.

Due minori stranieri non accompagnati e insofferenti al clima friulano sono stati trasferiti per un mese a Cagliari. Dal 30 agosto sono ospiti della Cooperativa Onlus “Il Sicomoro” della presidente Stefania Russo al costo di 117 euri al giorno + iva 5% ogni singolo. Totale, poco meno di 8.000 euri. Il motto della cooperativa è “Mens sana in corpore migrantis”. Cuore a sinistra, portafoglio a destra. Non è l’Abruzzo narrato dal Vate ma il Friuli non è molto dissimile. Settembre è tempo di migrazioni anche per i due minori non accompagnati che erano stati affidati con decreto del Tribunale per i Minorenni di Trieste, al Comune di Udine. Purtroppo il percorso educativo attivato nella struttura cui erano alloggiati non ha avuto un esito positivo e, visti i profili poco ortodossi dei due soggetti, è emersa la necessità di disporre una collocazione diversa da quella inizialmente prevista pertanto sono stati spediti in Sardegna. Tutto sul conto di Pantalone friulano. Il Sicomoro coop. soc. onlus, ha sede fronte mare a Cagliari in via delle Messi. Mens sana in corpore migrantis.