AltiAppalti Exxx…Polzive!!! L’illuminista occidentale Honsell dà lezioni di mercato al piazzista della “Neuro&Promos spa” sull’appalto di Trieste: Facchini chiede l’annullamento della gara? In passato la ditta di Bini aveva creato un dumping salariale ai danni dei lavoratori.

L’illuminista friulano e garante delle libertà individuali conquistate con fatica dall’Occidente, è rimasto sconcertato dalle richieste di chiarimenti sull’istruttoria in corso nel comune di Trieste per l’assegnazione del servizio per la gestione dei musei civici. Le prime selezioni di natura tecnica hanno portato all’esclusione (vedi leopost) di alcune ditte che si vedono compromesso l’accesso alla verifica successiva e definitiva, quella relativa alla parte economica. Fra queste, la Euro&Promos spa dell’assessore Bini. Il consigliere regionale Honsell ricorda i precedenti della spa udinese e si domanda per quali ragioni la Neuro&Promos spa invochi l’annullamento. Spiega l’esponente di Open: «A gara non finita l’assessore comunale alla Cultura esprime sorpresa ed una ditta consiglia l’annullamento? Dopo le vicende degli anni passati – prosegue Honsell – che hanno visto paghe vergognose (…). Già nel 2022 mi ero pronunciato con forza contro l’affidamento di questo servizio a società (Euro&Promos) che, attraverso offerte basate su ribassi ingiustificati, avevano portato a un dumping salariale ai danni dei lavoratori coinvolti, utilizzando contratti non adeguati come quello dei Servizi Fiduciari. È da considerarsi inaccettabile che si cerchi di risparmiare sui diritti dei lavoratori e sulla qualità del servizio, soprattutto in un contesto culturale così importante come quello dei musei civici di Trieste». L’esponente di Open non lo sa ma il piazzista di Bini è il titolare della cabina di regia della “finta” opposizione al comune di Codroipo in combutta con Riccardi. Il resort “Il Nodo” è diventato la casa del popolo del centrodestra del Medio Friuli dove si riuniscono consiglieri, assessori, forzisti e saltimbanchi. E’ in corso anche stasera una riunione. Honsell conclude: «Auspichiamo che l’assegnazione dell’appalto vada ad un operatore che garantisca condizioni lavorative dignitose e un servizio di alto livello, rispettando il contratto ‘multiservizi’ come richiesto dalle normative del settore. Da tempo – conclude il consigliere di Open – chiediamo che nella gestione degli appalti pubblici si tutelino i lavoratori sotto tutti i profili». Neuro&Promos spa finisce randellata dall’opposizione Fvg in attesa che venga calendarizzata la mozione sul conflitto d’interessi che travolge l’assessore. Giace nei cassetti della segreteria generale dal mese di gennaio.