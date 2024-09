ForzaItaliaFvg Exxx…Polzive!!! No oscurantismi. Si alle libertà individuali. Gli eredi di Berlusconi tirano un siluro agli alleati: occorre svecchiare il centrodestra: ius scholae, carceri, giustizia ed economia. Cabibbo: “Dobbiamo distinguerci dagli alleati”.

Andrea Cabibbo, capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale Fvg, ha fornito in una nota, il bilancio della festa nazionale dei giovani di Forza Italia a Rimini, dove si sono ritrovati centinaia di ragazzi provenienti da tutta Italia, di cui 30 dal Fvg, capitanati dal coordinatore per il Nord Italia Piero Geremia e quello per il Fvg Giacomo Maniá. Afferma il capogruppo regionale: «Distanti, distantissimi dalla sinistra su temi cruciali, dall’economia alla giustizia, fino alla transizione ecologica. Ma anche distinti dagli alleati di centrodestra, quelli più abituati a parlare alla pancia dell’elettorato. Noi dobbiamo arrivare al cuore e al cervello delle persone con messaggi chiari ma non banali». L’attivismo degli azzurri in questa rovente estate 2024 ha spiazzato gli alleati che non si aspettavano una presa di posizione così netta, avanguardista e moderna sui temi come lo ius scholae, giustizia e carceri. Temi che, soprattutto in casa Lega, sono annotati come “impresentabili”. Tajani, come rivela ad ogni incontro pubblico, punta a raggiungere il 20% alle prossime regionali del 2025. E in Veneto ha già fatto sapere di voler candidare presidente Flavio Tosi al posto di Zaia. Ciò significa che il dibattito sul terzo mandato è già liquidato. In chiave friulana l’attivismo degli azzurri ha già iniziato a insospettire gli alleati. Quali sono le pretese di Forza Italia?