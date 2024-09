AltiAppalti Exxx…Polzive!!! Stasera a Codroipo l’area manager di “Neuro&Promos” di Bini inaugura la nuova stagione politica locale. Sul vertice pesa l’eliminazione dalla selezione per l’appalto sorveglianza civici musei di Trieste. La Spa di Bini pagava i lavoratori 5 euri/ora.

Alessio Vidoni, consigliere comunale passato dalla lista “Codroipo al centro” al gruppo misto e braccio destro e sinistro dell’assessore Riccardi, ha convocato l’opposizione stasera al resort il “Nodo” per affrontare un punto molto delicato che verrà discusso nel consiglio comunale di domani sera. Si tratta dell’adozione di una variante al piano regolatore che interessa immobili di proprietà del comune di Codroipo e della parrocchia. Il titolare del resort Facchini, per mantenere i notori buoni rapporti fra Riccardi e il sindaco Nardini avrà il compito di convincere l’opposizione a condividere le proposte della maggioranza. L’intenzione è quella di costituire una “stampella” alla maggioranza in caso di improvvise turbolenze. Ma non tutti digeriscono il sotterfugio. La riunione, per una strana combinazione stagionale, coincide con l’esito negativo della prima selezione per la gara d’appalto per i servizi di sorveglianza e accoglienza dei civici musei di Trieste. L’appalto, durata triennale, ha un valore di 18milioni e 500mila euri. La prima scrematura, relativa alla parte tecnica che permette alle aziende partecipanti di accedere a quella economica, è stata superata dal Cns di Bologna in consorzio con la Cristoforo di Pontassieve di Firenze e Guarnerio di Udine. Al secondo posto Dussmann Service e terza la Le Macchine Srl. Va detto che per accedere alla fase successiva bisogna ottenere, sulla selezione tecnica, almeno 51 punti. La “Euro&Promos Spa” dell’assessore Bini, affidata per le pratiche degli appalti all’area manager di Codroipo Luciano Facchini, ha ottenuto la miseria di 26 punti ed è stata pertanto esclusa. Il neo regista dell’opposizione codroipese ed area manager della “Neuro Spa” ha reso noto (su Il Piccolo) che non accetta il verdetto della commissione triestina. “Da 40 anni mi occupo di appalti e non avevamo mai visto una cosa simile. Se io fossi il sindaco – tuona Facchini annullerei quella gara in autotutela”. Per concludere: “Vogliamo vedere i documenti, i verbali e poi valuteremo cosa fare”. Molti ricorderanno la protesta di un anno fa organizzata dai lavoratori di “Neuro&Promos” che erano scesi in piazza per le paghe da fame che ricevevano. Elisabetta Lama della Fesica Confsal ribadiva: “Questi ragazzi, ai quali vengono richieste competenze importanti quale sapere l’inglese fluente, saper descrivere un quadro e quant’altro, quindi non una guardiania, viene riconosciuto un contratto non conforme alle mansioni che svolgono e soprattutto questo contratto prevede che siano pagati cinque euro l’ora. Quindi sostanzialmente questi ragazzi con un full time portano a casa 600 euro, stando tutto il giorno al lavoro. Noi – conclude Lama – abbiamo fatto un ricorso in sede giudiziaria, abbiamo fatto un ricorso alla Corte dei conti. Dovevamo avere l’udienza in novembre ed è stata spostata al prossimo luglio. Ci siamo organizzati con scioperi e manifestazioni quantomeno perché i nostri concittadini prendano posizione su questo scempio. Non è possibile che questi ragazzi guadagnino meno di chi percepisce il reddito di cittadinanza”. Autunno caldo sull’asse Codroipo-Trieste. L’opposizione a Codroipo si affida a imprenditori che speculano sulle pelle dei lavoratori. La maggioranza Ztl, pur di garantirsi una navigazione tranquilla e i buoni uffici del parroco, tace.