BordelloGiuliano Exxx…Polzive!!! Promoturismo finanzia con 80mila euri il Festival dei giovani “Today Tomorrow” contro la violenza di genere. A chiudere la festa di Trieste è stato invitato Toni Effe il rapper che canta: “Serve una che misucchi il c….o”. Francesco Panteca assicura: “Sensibilizziamo la comunità…”. Chiamate la neuro: “Neuro&Promos”.

Alla voce bandi e concorsi del comune di Trieste è pubblicato il programma e l’impegno di spesa per l’evento “Tomorrow Today Festival” che si terrà in zona porto vecchio il 15 settembre. La manifestazione è stata presentata qualche giorno fa in una conferenza stampa cui hanno partecipato: Sergio Bini, assessore regionale al Turismo (vedi foto), Elisa Lodi, assessore comunale ai lavori pubblici, Francesco Panteca, presidente del consiglio comunale e Michele Lobianco, consigliere regionale. Tutti esponenti granitici del manifesto centrodestrista Dio, Patria e Famiglia. Il festival gode del sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia e della Fondazione CRTrieste. Il contributo da parte di Promoturismo Fvg per la realizzazione degli eventi complessivi è pari a 80 mila euro, mentre dalla Fondazione sono stati stanziati 10 mila euro. Fin qui nulla di strano. Cambia tutto invece, come alcuni attenti osservatori hanno scoperto (vedi TriestePrima), se a chiudere la manifestazione contro la violenza di genere viene invitato tal “Toni Effe”, un giovane rapper che annovera nel suo repertorio brani i cui testi sono tutt’altro che rassicuranti. Nel brano “Il Doc2” sono contenute frasi del tipo: “Fai capire che sei tutta porca da come lo tieni”; oppure: “La scop* talmente forte che perderà il mio bambino” e “serve una che mi succhi il c****o”. Niente male come sensibilizzazione della comunità sul tema della violenza di genere. Il presidente del consiglio comunale di Trieste, Francesco Panteca, tranquillizza gli animi dei meno giovani: “Sarà un evento di grande rilevanza nella sensibilizzazione della comunità sul tema della violenza di genere”. Chi gli crede? nemmeno Bini, l’assessore col crestino presente ad ogni inaugurazione che non si è accorto di aver sganciato soldi pubblici per un festival che dovrebbe puntare a sensibilizzare i giovani contro la violenza di genere ma che invece diffonde un messaggio controverso diffuso dal rapper Toni Effe. Figuraccia atomica. Paga Pantalòn friulano.