NardiniMuscolini Exxx…Polzive!!! L’adozione di una variante al piano regolatore di Codroipo si trasforma in una resa dei conti fra maggioranza e opposizione. Il sindaco stende il centrodestra: Noi abbiamo il coraggio di prendere decisioni. In un anno abbiamo fatto più di voi in 11.

Con 13 voti favorevoli e 8 contrari (tutta l’opposizione) è stato approvato l’ordine del giorno che prevede “l’adozione di una variante al piano regolatore riguardante immobili di proprietà del comune e della parrocchia”. Il punto: una nuova parrocchia o una piazza? L’assemblea è rimasta inchiodata al tema per circa due ore dove si è parlato di volumi, demolizione dell’ex canonica, ex cinema Italia, una casa pericolante, luoghi di aggregazione e spazi per grandi eventi. Il consigliere di Fratelli d’Italia Andrea D’Antoni fa la sintesi: “La vostra, di ricostruire la canonica, è una scelta politica. Non si parla di semplice volume. E’una scelta politica dove il professionista dovrà decidere come riempire”. E il sindaco coglie al volo l’occasione del dibattito per incalzare il centrodestra sui rapporti con la regione. “Ad oggi posso dire che il peso politico del codroipese è nullo. Vogliamo vedere se nella concertazione siete capaci di farvi dare finanziamenti per Codroipo. Vediamo”. Il dibattito ha sfiorato il caso Villa Ballico e le scuole Bianchi. Per Nardini “La Parrocchia può dialogare con l’amministrazione. Ma io, benintesi, non mi faccio influenzare da nessuno. Siamo convinti del progetto che abbiamo in testa per quella piazza e ci prendiamo tutte le responsabilità delle decisioni assunte. Noi andiamo avanti perché dobbiamo rispettare il nostro mandato”. Per Damiani (Pd): “Non avete demolito la canonica quando eravate obbligati a farlo ora ci accusate di questa scelta. Forse vi serve questo argomento come schermo per nascondere il disastro dei conti in Asp Moro. Spero che la stessa veemenza dimostrata stasera la dedichiate al caso della Moro”. Ganzit, punzecchiato dal sindaco ha ribadito: “Si vorrebbe capire se ci sono idee chiare elaborate all’interno del potere di governo di questa giunta. Io vedo uno sbilanciamento verso il lato religioso che pregiudica il centro della città. Codroipo – tuona Ganzit – torna a non avere una piazza”. Entra nei dettagli la consigliera Tiziana Cividini che ha ricordato al sindaco la storia della casa Don Vito: “Quella struttura in sé non ha alcuna valenza architettonica, ma il sindaco ci ha clamorosamente riferito di «non chiamarla più casa di Don Vito ma chiamiamolo volume». Per me un passaggio incredibile”, ha rilevato Cividini. Il consigliere Gianluca Mauro ha presieduto i lavori dell’assemblea causa assenza della presidente Comisso. Thierry Snaidero ha fatto il suo ingresso fra i banchi del consiglio. Farà il salto della quaglia nel gruppo misto dopo che ha usato la lista “Codroipo al centro” per candidarsi.