MeloniRibaltoni Exxx…Polzive!!! Ultimo sondaggio prima del voto. Camera: Fratelli d’Italia sbanca in Veneto e Friuli: 28,9%. Pd al 19,4. Lega 16,6. Forza Italia 7,5. Terzo Polo 6,3. Movimento 5 Stelle 11,8. Italexit 3. Alleanza Verdi-Sinistra 3,4.

Intenzioni di Voto Camera a Nord Est. Il totale fa 96,9. I restanti corrispettivi vanno a Noi Moderati e altre liste. Sono gli ultimi sondaggi prima del silenzio demoscopico che inizierà domani. Nei 15 giorni precedenti la data delle elezioni i sondaggisti saranno impossibilitati dal pubblicare nuove stime elettorali. Ma, come accade spesso, i sondaggi clandestini voleranno come missili. Il sondaggio Ipsos discusso al festival della Comunicazione di Camogli fra Nando Pagnoncelli e Ferruccio de Bortoli ha esteso il suo interesse anche a Nord est ed è venuto fuori un quadro molto in linea con quello nazionale. Forse con un dato migliorativo per la Lega che, come si sa, tiene ancora bene al Settentrione. Tutto si gioca nell’ultima settimana tuttavia è significativo il 16% alto che riesce a mantenere in gioco la Lega. Il Pd scende sotto il 20%. Colpisce un dato: Fratelli d’Italia, nelle intenzioni di voto, è il primo partito in tutte le macro aree del Paese. Nel Nord-Est, soprattutto, i meloniani sembrano aver spazzato via il dominio politico della Lega: sono accreditati del 28,9% contro il 16,6% del Carroccio (che viene superato anche dai dem con il 19,4%). Stesso ordine di classifica anche nel Nord-Ovest con Fdi al 26,5%, Pd al 19,8% e Lega al 14,8%. Il partito guidato da Enrico Letta è quasi testa a testa con i meloniani nel Centro-Nord (22,6% contro 24,,4%). Al Centro-Sud e al Sud e Isole lo scenario politico sembra più fluido e meno definito. In queste due aree soprattutto si profila una volata a tre, con il Movimento 5 Stelle pronto a sfidare i principali partiti di centrodestra e centrosinistra.