MeloniFusettoni Exxx…Polzive!!! Udine in delirio per la donna forte. Un tifoso dell’Udinese: Mai visto questo caligo, neanche per Zico.

L’arco temporale dei protagonisti della visita di Giorgia Meloni a Udine comprendeva un ampio spazio: Da Nicole Matteoni a Roberto Menia, passando per Paolo Ciani. Immagini della grande e complicata storia politica italiana che è sempre vissuta sul crinale dell’ambiguità. Inutile fare le tare a Fratelli d’Italia, i cittadini sono rimasti in attesa della leader senza alcun pregiudizio o timore di accuse novecentesche assieme alle orgogliose avanguardie e alle evoluzioni del partito (copy Paolo Ciani). Folla in delirio all’esterno dell’Astoria di piazza XX in attesa di Giorgia Meloni, la star indiscussa di questo strambo, politicamente, 2022. Quanto ha pagato restare all’opposizione del governo Draghi? pare tantissimo, almeno a giudicare dai sondaggi e dalle centinaia di persone, semplici cittadini, riuniti all’esterno dell’albergo di Udine in attesa di salutare la nuova leader italiana. Arrivata con circa un’ora di ritardo, dopo aver ricevuto una delegazione del partito democratico albanese e quella del comune di Udine, è stata accompagnata da Rizzetto, Vidoni, Marcon, Giau e Candotto fra due ali di folla verso il castello dove era ospite del presidente della Comunità Collinare Luigino Bottoni. Come avrebbe detto Guido Nicheli, Zico is Nothing. Tantissimi selfie, abbracci, parole d’incoraggiamento e l’apoteosi in castello con una cinquantina di fedelissimi che ha reso impenetrabile il momento conviviale in cui Giorgia Meloni ha assaggiato il frico e chiesto uno Spritz Aperol. La cena è stata interrotta solo nel momento in cui l’allenatore dell’Udinese Sottil ha chiesto un selfie con lei. Poi il rientro in albergo per prendere la via di Mestre. Una lunga cavalcata per la leader romana che danza su sondaggi da urlo e che saranno verificati fra un paio di settimane. Con gli alleati, si sa, c’è qualche piccola divergenza di vedute, tuttavia, il centrodestra ha una grande occasione di vincere senza riserve le elezioni politiche di settembre. .