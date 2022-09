MeloniSaettoni Exxx…Polzive!!! Tutti con Giorgia: dopo Sottil, anche la confindustriale Mareschi Danieli stregata dalla leader dei conservatori. Abbraccio governativo in via Rialto.

Pur di farsi immortalare con Giorgia Meloni, il nostro Sottil si è preso una sonora ramanzina dalla tifosissima della Roma che non gli ha perdonato il 4 a 0 subito dai giallorossi domenica scorsa allo stadio Dacia Arena di Udine. Hanno perso il primato in classifica e perso la prima partita in Europa Legue. Durante il bagno di folla sul colle, l’allenatore dell’Udinese (presentissimo a Friuli Doc), si è avvicinato alla leader e si è scusato per l’asfaltata che ha tirato alla sua squadra (l’unica in famiglia che tifa Roma, gli altri tutti laziali). Un breve scambio di battute, evviva il Centrodestra 4.0 e la sorpresa di via Rialto dove Giorgia Meloni ha stregato pure la presidente vicaria degli industriali friulani Anna Mareschi Danieli che, malgrado simpatie terzopoliste ha capito che oggi la direzione del vento spinge dalla parte di Fratelli d’Italia e, da sagace filogovernativa, si è fatta immortalare con la leader dei Conservatori europei. Non si sa mai. E infatti anche Enrico Berti, presidente del Consiglio di Udine e Loris Michelini sindaco facente funzioni, non hanno perso l’occasione per consegnare alla rete il loro abbraccio con Giorgia.

E’ il coté popolare del centrodestra che irrita Capalbio. Salvini va a Marano Lagunare a mangiare la polenta di Budai e chiede un bicchiere di rosso. Meloni va ai chioschi di Friuli Doc ad assaggiare frico e tagliolini e beve Spritz Aperol. Il ribaltamento della sinistra viene sintetizzato puntualmente da Vittorio Feltri oggi su Libero: «Popolare – scrive Feltri – è un aggettivo che alla sinistra fa orrore. E basterebbe analizzare i perché di questo orrore per capire il fallimento dei sedicenti progressisti. Ai quali – continua Feltri – non piace la gente perché rende l’aria irrespirabile nella metropolitana, guarda la tv, abita in affliggenti e opachi condomini di periferia, va a Rimini invece che a Capalbio…». La doppia lezione di Monfalcone non è servita a nulla e il Centrodestra brinda. Cin Cin..