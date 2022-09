FestivalDoc Exxx…Polzive!!! Il palazzo bolle. Dall’inaugurazione del San Remo friulano uscirà il nome del candidato sindaco di Udine. Sbrego in Veneto Lega-Fratellid’Italia sull’Autonomia.

Sono stati in molti stamattina a chiamare qui, a chiamarsi, a nascondersi, a uotsappare, a chiedere negoziati, informazioni, approfondimenti relativamente ai presenti all’inaugurazione di Friuli Doc. Le ragioni sono riconducibili al resoconto apparso ieri nella pagina di Leopost. Scontate le presenze dei presidenti Fedriga, Berti e ZaninMtf; degli assessori Bini, Zilli, Pizzimenti e Franz, del sindaco di Gorizia Ziberna (assente giustificato Dipiazza), del vice Loris Michelini, della teoria di consiglieri regionali immersi fra le autorità militari e civili; del professor Mauro Ferrari dove nel Texas lo danno ormai per disperso e dei calciatori dell’Udinese in elegantissima divisa “Io Sono Friuli Venezia Giulia”, la curiosità è salita alle stelle rispetto alla presenza di alcuni nomi della grande industria e finanza friulana che occupavano le poltroncine di piazza Libertà. Le combinazioni sono emerse quando la crema svippatoria è stata risucchiata nel confortevole ritiro di palazzo Morpurgo dove i due anfitrioni Paniccia e Bini esibivano una formidabile conoscenza dei prodotti in degustazione. L’anfiteatro del palazzo si è rapidamente trasformato in un’ambasciata friulana dove i negoziati avevano un solo punto all’ordine del giorno: Elezioni comunali Udine 2023. I diplomatici erano così suddivisi: Benedetti, Fedriga e ZaninMtf. Roberto Snaidero, Paniccia e Finco. Rizzetto, Vidoni e Olivotto. Nistri, Berti e Pizzocaro. Ciani e Del Longo.

Stasera arriva Meloni. Fratelli d’Italia vuole dare le carte su Udine. Un paio di nomi sono sul tavolo della leader nazionale mentre dal Veneto spirano venti di guerra a proposito di una battuta di Crosetto sull’autonomia che ha fatto imbestialire i trevigiani: “L’autonomia viene dopo crisi e presidenzialismo”. E la Lega replica: “Senza autonomia nessun governo di centrodestra”.