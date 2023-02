MeloniColtelloni Exxx…Polzive!!! Assalto alla diligenza dei patrioti. Spuntano i nomi dei 5 capilista. Giorgia vuole Balloch in un ruolo di vertice in caso di vittoria. Vice? L’ombra di Serracchiani nel PD in Alto Friuli.

L’ex sindaco di Cividale è stato forse il personaggio più corteggiato dal centrodestra in questa fase pre elettorale. Pare che anche Fedriga in persona avesse bussato alla porta dell’ex forzista e sindaco della città dello Spadone. Ma il neo congiunto dell’ex senatore del PD Tommaso Cerno ha risposto picche: aveva già in tasca la posizione con Fratelli d’Italia. A caldeggiare la candidatura è stata nientemeno che Giorgia Meloni cui Cerno mantiene, con la presidente del consiglio, un canale privilegiato. Se la presenza dell’ex sindaco ha creato un pò di scompiglio fra i candidati del centrodestra dell’area cividalese, Novelli, Sibau, Elia Miani…, il malumore si è esteso in tutto il territorio regionale per un’altra questione. Su Il Piccolo di ieri si faceva cenno a una possibile vicepresidenza in capo ai BenitoRemix. Non veniva respinta l’ipotesi. Considerando che, per una sorta di tacito accordo di bilanciatura politica il presidente della giunta dovesse essere di Trieste (Fedriga), il vice non può che venire assegnato a Udine. Cosa corre sull’asse palazzo Chigi-Cividale? Le diplomazie sono al lavoro per piazzare, in caso di vittoria di Fedriga, l’ex sindaco di Cividale alla vice presidenza della regione con l’appoggio diretto di Giorgia Meloni. Pertanto la tensione fra i Remix è alle stelle. E potrebbe salire ancora per via dei primi nomi che spuntano rispetto alle capolisture. L’uscente Leonardo Barberio capolista a Udine; Baritussio in Alto Friuli; Giacomelli a Trieste; Garritani o Del Sordi a Gorizia e Alessandro Basso (stasera presenta la candidatura con Fedriga e il ministro Ciriani) e Cristina Amirante quella di Pordenone. Gli addetti ai lavori guardano, per tanti motivi, al nome del capolista. E’ un timbro politico.

Sul Pd il fermento è di buon livello in Alto Friuli; i tre candidati dovrebbero essere: il sindaco di Paluzza Massimo Mentil, Moser e la gemonese Martina Ardenna, già segretaria di Serracchiani. Ora gli occhi sono puntati sulla Lombardia. Domenica si vota e gli esiti potranno dare le prime indicazioni.