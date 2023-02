CacciaGrossa Exxx…Polzive!!! Costituita a Tarvisio (Ud) la prima cabina di regia di tre associazioni venatorie del Friuli Venezia Giulia.

E’ stata costituita ieri a Tarvisio la prima cabina di regia della regione che raccoglie oltre il 90% dei praticanti l’attività venatoria. Il documento è stato firmato dai tre presidenti e legali rappresentanti: Gianfranco Turchetti per conto di Enalcaccia; Dario Salvador di Libera Caccia regione FVG e Paolo Viezzi della Federazione cacciatori Federcaccia Fvg. Nel dettaglio i tre esponenti rendono noto di aver costituito la “Confederazione delle associazioni venatorie per la regione Fvg”. La forma è embrionale e, a breve, si legge nella bozza, “verrà predisposto lo statuto di regolazione dei rapporti giuridici fra le associazioni fondatrici secondo i contenuti stabiliti in sede di ratifico del presente atto dai consigli regionali di ciascuna. Si conviene fin d’ora che l’adesione al presente atto è aperta ad altre associazioni che manifestano interesse ad esserne parte della cabina di regia della Confederazione delle associazioni venatorie”.