CuccagnaBalneari Exxx…Polzive!!! Ennesimo stop alle liberalizzazioni. Perchè i titolari si oppongono? Ecco l’importo del canone annuo 2022 versato dalla “Lignano Pineta Spa” e dalla “Sil Spa” di Riviera.

La foto è stata scattata lo scorso anno a Lignano. Un lettore commenta: “Proprietà privata in zona demaniale!!”. Inoltre, a Pineta, il titolare di concessione (Lignano Pineta Spa di Giorgio Ardito) ha ricavato da un’area fronte spiaggia, una discarica di rifiuti a uso estivo e non autorizzata (vedi leopost). E’ di ieri la notizia che in commissione affari costituzionale del Senato è stato deciso di contravvenire alla disposizione del Consiglio di Stato (che aveva fissato il termine al 2023 delle “rendite di posizione”) e a Bruxelles che ormai da anni contesta all’Italia il mancato recepimento della direttiva Bolkestein.

Perché i titolari si oppongono alle liberalizzazioni? Se prendiamo i due concessionari più importanti della stazione balneare più fascinosa dell’Alto Adriatico, lo si capisce subito. Franca Fior e Giorgio Ardito titolari della SIL spa di Riviera e della Lignano Pineta spa di Pineta hanno versato, per l’anno 2022 i seguenti importi: Società Imprese Lignano Spa (SIL), 353.308,38 euri e Lignano Pineta Spa, 214.573,36. Qual’è la superficie in uso ai rispettivi concessionari?

A fronte del canone di 214.573 mila euri annui, la società Lignano Pineta S.p.a. di Giorgio Ardito risulta titolare di una concessione demaniale marittima di durata ventennale, a decorrere dal 1°aprile 2008, avente ad oggetto l’occupazione, l’utilizzo e l’infrastrutturazione, a scopo turistico di un’area demaniale marittima della superficie complessiva pari a mq. 266.302,21 ricadente nel Comune di Lignano Sabbiadoro, Località Pineta. E’ costituita da una zona di arenile sabbioso (comprensivo di un pontile a mare) delimitato da un fabbricato adibito a uffici spiaggia, cabine, servizi igienici, bar, negozi e da una passeggiata pedonale ad uso pubblico; una zona di retro spiaggia sulla quale si trova parte di una pineta, strade, alcuni fabbricati adibiti a bar, impianti sportivi, parco del mare e area minigolf; una zona retrostante al piazzale Marcello D’Olivo sulla quale insistono tre fabbricati adibiti rispettivamente ad attività commerciali al piano terra e uffici al piano primo, a bar e a ristorante nonché una fontana ornamentale. Il titolare di concessione, ha affidato a terzi alcune parti di attività che ha in gestione per il periodo dal 1°gennaio 2020 al 31 dicembre 2025. Nello specifico: Alla Società “Pinetabeach sas di Faggiani Fabio & C” la gestione dell’attività dei pubblici esercizi denominati “Chiosco 1-2-3-4-5-6-7” siti in Lungomare Kechler, facente parte della Passeggiata a Mare, in Lignano Sabbiadoro.

Al Sig. Artuso Moreno, titolare dell’omonima ditta individuale la gestione di n. 2 campi per il gioco del tennis facenti parte del Parco del Mare, località Pineta. Al Sig.Vicario Cristian, titolare dell’omonima impresa individuale la gestione dell’attività di gelateria artigianale all’insegna “Gelateria fai da te Fontana della Bontà” sita in Lignano Sabbiadoro. In sub affitto dal concessionario Ardito anche il l Tenda Bar e la pizzeria “Granseola”. Inoltre la società Lignano Pineta Spa ha affidato la gestione del sistema di sosta a pagamento alla Servizi e Parcheggi Lignano, circa 300 stalli per auto in zona Pineta (Vedi Leopost).

Per quanto riguarda invece Lignano Riviera, la società S.I.L. S.p.a. a fronte di un canone annuo di 353.308 euri, anno 2022, risulta titolare di una concessione demaniale marittima con finalità turistico-ricreativa di durata ventennale a decorrere dal 9 giugno 2010 avente ad oggetto l’occupazione, l’utilizzo e l’infrastrutturazione, a scopo turistico ricreativo, di un’area demaniale marittima della superficie complessiva pari mq. 417.653 costituita da una zona di arenile sabbioso, delimitata da un muro in cemento armato, comprensiva di nove pennelli, sei fabbricati destinati ad Uffici Spiaggia, depositi, spogliatoi, bar e servizi igienici, cabine, di cinque serbatoi interrati per il GPL, e dell’edificio denominato Kursaal comprensivo di piscina all’aperto; da un area, posta in prossimità della foce del fiume Tagliamento, destinata a campeggio “Campeggio Pino Mare”, comprensiva di n. 4 nuclei per servizi igienici e docce, viabilità interna, piazzole per campeggiatori dotate di colonnine, prese corrente elettrica, rubinetto erogazione acqua sanitaria e pozzetto innesto scarichi nonchè di una passerella sopraelevata di accesso allo stesso arenile; una zona di retro spiaggia sulla quale si trovano parte di una pineta, strade e parcheggi, un fabbricato adibito a bar, uno stabilimento psammoterapico e da una presa per il prelievo di acqua marina per le esigenze dello stabilimento psammoterapico e di un pozzo per lo coltivazione delle risorse geotermiche. Anche in questo caso, come per la Lignano Pineta Spa, la titolare della SIL, Franca Fior, ha affidato alla Società Servizi e Parcheggi Lignano srl la gestione del sistema di sosta a pagamento di 145 stalli situati all’interno dell’area demaniale marittima in propria concessione, sita in Comune di Lignano Sabbiadoro, località Riviera. Essendo negoziati di natura privata non sono pubblicati i canoni che i sub concessionari versano ai due titolari SIL Spa e Lignano Pineta Spa.

