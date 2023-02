Il Comune di Udine aveva ordinato alla cooperativa di liberare l’immobile di v.le XXIII marzoa Udine e ricollocare i minori in una struttura idonea per la pronta accoglienza. Il Tar di Trieste ha accolto la domanda di sospensiva presentata dai legali della Aedis. L’udienza di merito è attesa per i primi di marzo.