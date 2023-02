FestivalFedriga Exxx…Polzive!!! Su il sipario sui nomi dei candidati del collegio Udine della lista “FedrigaPresidente”. Entra Massimo Brini. Panizzut responsabile organizzativo. I nomi dei 5 capilista.

Il ritmo è serrato. Ieri sera a Villa Vicentina (Ud) sono stati presentati i 17 candidati della lista per la circoscrizione di Udine e oggi iniziano le operazioni di raccolta firme sui 5 collegi; i moduli sono stati consegnati a tutti i candidati. In meno di 20 giorni occorre raccogliere 4750 firme (750 solo nel collegio di Tolmezzo). Molte, ed inaspettate, le novità sia sotto l’aspetto tecnico-organizzativo che sul fronte dei nomi degli aspiranti. Nella cabina di pilotaggio ha fatto il suo ingresso il deputato Massimiliano Panizzut che sarà il responsabile organizzativo della lista e andrà ad affiancare l’assessore Bini, il presidente Fedriga e il portavoce Edoardo Petiziol. Le novità principali della formazione sono quelle dell’inserimento dell’assessore lignanese Massimo Brini e del capolista che sarà Edy Morandini. Un segno tangibile della fiducia e stima che il consigliere di Reana gode sia da parte dell’assessore Bini che del presidente Fedriga. Al numero 2 Michela Nadalutti, seguita da Lorenzo Tosolini, Raffaella Paladin, Mauro Di Bert, Anna Fabbro, Giuseppe Sibau, Renata Lirussi, Alberto Rigotto, Martina Cicuto, Antonio Zoratti, Laura Arteni, Alan Cecutti, Massimo Brini, Moreno Lirutti, Luca Ovan e Giuseppe Monaco. I capilista delle 5 circoscrizioni sono: Edy Morandini (Udine); Simone Polesello (Pn); Diego Bernardis (Go); Stefano Mazzolini (Tolmezzo); Pierpaolo Roberti (Ts). Prevale il timbro della Lega nelle teste di lista. Obiettivo: centravanti della coalizione.