ElezioniScintilloni Exxx…Polzive!!! Mattiussi convoca i fedelissimi nella sua Arcore-Patriarchi di Aquileia: Presenterà il nuovo impegno politico. A Udine il candidato del Blocco Civico Mauro Tonino si ritira. Andrà in lista con Fontanini.

Sul Messaggero Veneto di oggi, il consigliere regionale eletto con Forza Italia Franco Mattiussi conferma la sua decisione rispetto ad un impegno diretto in vista delle prossime regionali: «Mi è stato chiesto di entrare in lista; dovessi decidere di farlo, ipotesi molto lontana dalle mie intenzioni, lo farò solo per spirito di servizio». Un pò come il suo amico Alessandro Maran del Terzo Polo. Il consigliere azzurro tiene però a precisare: «Non ho nessuna intenzione di ritornare in consiglio regionale. In questi anni ho imparato molte cose – commenta Mattiussi – alcune le ho imparate quando ero in provincia, altre a Trieste; personalmente l’esperienza di Palazzo Oberdan la ritengo chiusa. E’ il momento di pensare al territorio, all’agro aquileise dove ritengo sia naturale trasferire la mia esperienza».

Non c’è dubbio che il principio sia nobilissimo, affine alla cultura liberal democratica dell’amico Silvio Berlusconi. Ma quali sarebbero i nuovi progetti del Patriarca azzurro? Presto detto. Domani sera, giovedì, all’Hotel Patriarchi di Aquileia, il consigliere regionale riunirà i fedelissimi di Fiumicello-Villa Vicentina per “intavolare un primo ragionamento rispetto alle elezioni comunali in quel comune”. Il nuovo orizzonte di Mattiussi si traduce nell’azione amministrativa con la probabilissima candidatura a sindaco alle elezioni del 2-3 aprile. Il dado è tratto, come dicono i grandi e il “Grande Slam” politico è a portata di mano. I recenti successi di Aquileia, Cervignano e Grado sono distintivi cuciti sulla giacca dell’imprenditore. Per raggiungere il poker bisognerà aspettare ancora un pò. La decisione dell’impresa verrà ponderata domani sera, giovedì.

Restando nel campo delle amministrative da registrare il clamoroso testa coda del candidato del Blocco Civico Mauro Tonino che, dopo aver sputtanato a dovere il povero Fontanini, ieri si è presentato a palazzo D’Aronco per un negoziato politico. Col capo cosparso di cenere ha pregato il sindaco di concedergli ospitalità in una delle sue liste per almeno due candidati. Rumors di palazzo riferiscono che Pieri non riusciva a trattenersi dalle risate, lui che di solito è molto serioso. In ogni caso il fascicolo “Blocco Civico” è affidato alla gnocchissima assessora Giulia Manzan, amministratrice della lista Fontanini (anche in questo caso smerdature a volontà dal Blocco Civico); sarà lei a stabilire la percentuale di candidati da concedere all’ex candidato sindaco Mauro Tonino. Resta un mistero il fatto che dopo tutti i programmi elencati, le interviste a giornali e Tv, a 20 giorni dalla presentazione delle liste, il candidato sindaco non sia riuscito a trovare 40 candidati e vada in testa coda. ElezioniRibaltoni.