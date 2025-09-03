MeetingAquileia+Alexandria Exxx…Polzive!!! Nel capoluogo del Friuli si continua a litigare per la partita. Lezioni di pace e dialogo ad Aquileia: stasera in sala consiliare il sindaco Zorino riceve una delegazione egiziana delle massime autorità religiose. “Non respingo chi avanza proposte di pace”.

A Udine, per la partita Italia-Israele il clima è surreale. Si fa a gara su chi la spara più grossa e se una personalità dell’ambiente prende una posizione ci si accoda. Il ragionamento evapora in nome della tifoseria. Come in una partita. Curva nord contro curva sud. Da una parte chi è a favore, dall’altra chi è contro. Diverso il concetto ad Aquileia dove il sindaco Zorino sceglie l’universalità del pensiero ed è finito nelle peste per aver promosso un incontro (Meeting) con una delegazione dell’Egitto, il paese dove ha trovato la morte il nostro Giulio Regeni. Zorino ieri in Tv ha respinto le accuse ed ha spiegato il perché ha accettato la proposta del “Meeting”. Anzi, per questa sera alle 19:30 (aperto al pubblico) è previsto un incontro in sala consiliare con una delegazione composta dai promotori della valorizzazione Unesco del cammino della Sacra Famiglia accompagnati dai massimi vertici religiosi della chiesa copta delegati direttamente dal Patriarca Teodoro. Zorino ricorda che il comune patrimonio dell’Unesco è vicino alla comunità di Fiumicello Villa Vicentina, ma la faccenda va affrontata a partire dalla profondità delle nostre radici: «Scriveremo una “Carta di Aquileia e Alexandria ” che si basa su dei valori che si reggono sulla nascita della nostra cultura-madre, quella di Aquileia che è stata studiata dai grandi intellettuali friulani come Gilberto Pressacco, dal nostro concittadino Jacumin e da

A. Biasutti. Nel dialogo si scopre l’opportunità delle cose che ci accumunano. Siccome – conclude il sindaco Zorino – i rappresentanti egiziani ritengono che Aquileia sia un collegamento importante all’interno del Mediterraneo, cosa avremmo dovuto rispondere? No? Il vostro non è uno stato uguale al nostro e quindi vi chiudo la porta? Cerco invece di interpretare lo spirito di Aquileia e non respingo chi avanza delle proposte di pace. La porta si deve aprire. Chi non condivide – ricorda Zorino- reputa inopportuno, chi riduce l’importanza o chi si è tirato indietro rispetto al Meeting Aquileia–Alexandria (che, ricordo, è ancora un progetto in fase di sviluppo e un tavolo di lavoro in continua evoluzione), probabilmente non ha ancora colto fino in fondo il suo significato profondo. Oppure è frenato da quella paura che oggi sembra condizionare gran parte della nostra società e delle sue analisi.

Noi, però, manteniamo la porta aperta anche per loro: ci sarà tempo per comprendere. Abbiamo atteso quasi duemila anni, quindi un po’ di tempo ancora non ci spaventa».