TanicoVulcanico Exxx…Polzive!!! A San Vito (Pn) fanno i bacchettoni, cacciato dal Festival Rocco Tanica, il cantante di Elio e le Storie Tese per aver offeso Francesca Albanese. L’onorevole Rizzetto infila la supposta ai sovietici: “A sinistra la libertà di satira è consentita solo se colpisce gli avversari”.

Il fondatore del gruppo che ha inventato il Satyricon-Rock, Rocco Tanica è stato escluso dal Festival Terre Tagliamento di San Vito. L’accusa: «Aver pronunciato frasi volgari e sessiste incompatibili con i nostri valori» è questa la motivazione con il quale il Festival Terre Tagliamento ha revocato l’invito a Rocco Tanica per la serata conclusiva della rassegna. Al centro dell’attenzione alcune esternazioni pubblicate tempo fa sui social dall’artista considerate «volgari e offensive» nei confronti di Francesca Albanese relatrice speciale Onu per i diritti umani nei Territori palestinesi. Tanica aveva definito Albanese «una compagna antisemita che sbaglia». La decisione è arrivata dopo che il consiglio comunale di San Vito al Tagliamento, in provincia di Pordenone, aveva espresso solidarietà ad Albanese, sottolineando come non fosse accettabile «la presenza, sul palco di San Vito, di un artista che sceglie di deridere e attaccare con modalità sessiste e violente una figura simbolo della difesa dei diritti umani». Secondo il deputato di Fratelli d’Italia Walter Rizzetto è «Molto, troppo pesante l’esclusione dell’artista Rocco Tanica dal Festival Terre Tagliamento. Le motivazioni degli organizzatori sono alquanto discutibili. Le parole utilizzate tempo fa da Tanica sui social erano drammaticamente ironiche, ma la stessa sinistra che grida alla libertà di satira ogni qual volta escono vignette pesantissime su membri del Governo, evidentemente non è la stessa che questa volta la tollera. Non si può escludere un artista come Tanica, tastierista, compositore, comico e co-fondatore del gruppo Elio e Le Storie Tese, per questo. Si apra al confronto, ma l’esclusione è oggettivamente troppo. Con questa esclusione, abbiamo quindi compreso che la satira o è indirizzata verso una sola parte oppure scatta la censura».