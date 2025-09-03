Italia-IsraeleAlFiele Exxx…Polzive!!! Fedriga: “Bisogna raccontare che Hamas affama le persone”. Zerocalcare firma la locandina del corteo contro Israele: “Cartellino Rosso alla squadra per le violazioni dei diritti umani e del regolamento FIFA”.

Alle dichiarazioni del presidente Fedriga rispetto all’incontro di calcio fra Italia e Israele in programma a Udine il 14 ottobre: «Continuare a creare polemiche su Italia-Israele non fa che favorire quel racconto falso di Hamas». Risponde “Zerocalcare” con una locandina creata per l’occasione dal fumettista. «Show Israel, Red Card». Prendendo spunto dal cartellino rosso inteso come ammonizione a Israele per aver «violato il diritto internazionale, i diritti umani, il Regolamento FIFA al punto in cui vengono inglobati club calcistici nei territori occupati. Insediamenti illegali in un territorio straniero condannati da centinaia di risoluzioni dell’ONU”. Il presidente Fedriga osserva: «Bisogna raccontare che Hamas affama la sua popolazione. Per anni l’ha fatto, per tenerla sotto ricatto. Perché sì, c’è un dramma, ma principalmente creato da Hamas – ha sottolineato Fedriga – e bisogna raccontare che Hamas utilizza i civili e i bambini come scudi umani, che mette le proprie basi militari dentro scuole e ospedali in modo vergognoso per utilizzare sempre la sua popolazione inerme come scudi umani. Questa è la verità. Dopodiché – ha aggiunto il presidente Fvg – mi sorprende, e sono rammaricato, che qualcuno si metta a disposizione, anche in Italia, per un interesse partitico, politico ed altro, della propaganda di una situazione di terroristi, che ha, prima di tutto, una responsabilità verso la propria popolazione che ha utilizzato, ammazzato e che continua a farlo».