MaxFedrigaMax Exxx…Polzive!!! Momento magico per il presidente friulano: Terzo in Italia e guadagna 4 punti nel sondaggio SWG sul gradimento dei presidenti di regione.

Fedriga possiede un alto tasso di gradimento tra i friulani. Lo certifica il sondaggio Swg pubblicato ieri sull’efficacia dell’operato del presidente. Si trova fisso al terzo posto dietro a Zaia e Bonaccini, non proprio due gregari. Ma il dato pregnante è stampato sul gain rispetto alla precedente rilevazione, Fedriga guadagna ben 4 punti e tocca i 64. In chiave politica significa che una “Lista del Presidente” col nome Fedriga ben in vista alle regionali del prossimo anno potrebbe riservare una clamorosa sorpresa. Di questa prospettiva sono ben felici gli amministratori e simpatizzanti che orbitano attorno al pianeta di ProgettoFvg di Sergio Bini. L’assessore al turismo è uno dei pochi a far parte dell’esclusivo inner circle del presidente ed è considerato uno dei registi dell’operazione. La scelta dei 47 candidati sarà molto ponderata e maturerà dopo le amministrative. Questa l’analisi Swg:

Sono solo tre i presidenti di Regione per i quali, rispetto allo scorso anno, si registra un giudizio in crescita. Il dato emerge da una analisi di Swg che, anche quest’anno, ha rilevato il gradimento dei cittadini verso i rispettivi presidenti di Regione. In particolare, l’istituto di ricerca ha chiesto agli intervistati quanto viene ritenuto efficace l’operato del presidente. A crescere sono solo Fedriga (Friuli), Zingaretti (Lazio) e soprattutto Fontana (Lombardia), che recupera dieci punti rispetto allo scorso anno.

In testa alla classifica c’è il veneto Zaia con 72 punti; un primato mantenuto nonostante una flessione di sette punti rispetto alla precedente rilevazione. In fondo alla classifica c’è invece il forzista Bardi, alla guida della Basilicata (27, -2). L’umbra Donatella Tesei è quint’ultima con 35 punti (-8 rispetto all’anno scorso), mentre al secondo posto c’è Bonaccini con 71 punti e un livello di gradimento sostanzialmente invariato (-1) e al terzo Fedriga (64, +4). Positivo viene definito il debutto per Occhiuto, soprattutto in considerazione del fatto che nella sua regione, la Calabria, in passato i dati dei presidenti erano quasi sempre piuttosto bassi.