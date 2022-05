OrgoglioFriuli Exxx…Polzive!!! Il comune di San Vito dà parere negativo alla Kronospan: mancano i titoli di proprietà. Il piazzista Gerolin aveva promesso terreni fantasma agli austriaci. Approvato inutilmente il Pac.

Pare che la regione abbia chiesto un ulteriore proroga alla Kronospan. Il Pac relativo alla zona industriale Ponterosso di San Vito al Tagliamento è stato approvato. Ora, con molta probabilità verrà impugnato dalla Fileo che è la proprietaria dei terreni sui quali invece la Kronospan aveva dichiarato essere nelle proprie disponibilità. Il piazzista Daniele Gerolin aveva coglionato gli austriaci facendo loro credere che i preliminari fossero già firmati e nei cassetti della Zona Industriale Ponte Rosso. Nulla di più falso. Quindi la famigerata “Giunta aperta” del comune di San Vito ha approvato poco fa e all’unanimità il piano attuativo adottato nell’agosto scorso dal sindaco Di Bisceglie. A dare gli ordini all’esecutivo sanvitese è apparso anche il ducetto della Delizia, Michelangelo Agrusti (nei casini a Treviso per tentata corruzione a un ufficiale della Tributaria) che sorvegliava l’ordine dei lavori. Un atto inutile, uno specchietto per gli allocchi che circondano il Benito-Remix cui gli è toccato oggi subire una clamorosa asfaltata. GloryToFriuli! Il dirigente del comune ha inviato oggi agli uffici della regione i pareri negativi rispetto alla Kronospan partendo dalla questione dei terreni. Ecco il brano:

“Alla data attuale, la procedura AIA avviata (SGRIF_PN/AIA/111), risultano ancora assenti i documenti a dimostrazione della titolarità dei terreni. Osservato le deliberazioni del consiglio di amministrazione del 15/12/2020 e del 26/03/2021 inviatoci solo in data 10/05/2022 da parte del Consorzio su nostra richiesta. Osservato l’atto aggiuntivo al contratto preliminare del 04/02/2022 per la proroga dei termini di durata del contratto. Osservata le lettere via pec inviate dalla società Fileo srl e dalla Silva srl stessa in merito alla proprietà dei lotti oggetto del presente progetto. Osservato che più della metà dei terreni oggetto dell’intervento ad oggi risultano di altri proprietari. Si ricorda che il Comune di San Vito al Tagliamento potrà rilasciare i relativi titoli abilitativi solo nel rispetto della L.R. 19/2009, ovvero che: “La domanda per il rilascio del permesso di costruire o la segnalazione certificata di inizio attività sono presentate dal proprietario dell’immobile o da altri soggetti nei limiti in cui è loro riconosciuto il diritto di eseguire le opere.”