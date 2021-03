MascherineDiMerdaFvg Exxx…Polzive!!! Bufera a Pordenone: Carmen La Gatta e Daniela Antoniello incastrano il Direttore dell’azienda sanitaria Jo Polimeni. In Friuli sequestrati 2 milioni di pezzi farlocchi. 700mila erano già in uso nei reparti Covid. Esclusivo.

Ecco il documento esclusivo che incastra Polimeni. Sanità infetta, Regione malata.

Ospedali friulani invasi da 2 milioni di mascherine farlocche e personale sanitario che utilizzava dispositivi non conformi. La Guardia di Finanza, il 3 marzo scorso, ha sequestrato tutto. 700 mila dispositivi erano già in uso nei reparti Covid. Allarme generale fra il personale sanitario e le categorie sindacali. Daniela Antoniello della CISL Fvg, dopo la bufera esplosa in TV su Rete4, aveva inviato una richiesta al direttore Generale dell’Azienda del Friuli Occidentale, Joseph Polimeni, in cui chiedeva di ritirare le mascherine KN95 finite nel mirino delle Fiamme Gialle. La missiva era stata spedita l’11 febbraio scorso e la risposta di Polimeni era arrivata solo il 1° marzo. Un paio di righe per tranquillizzare le organizzazioni sindacali assicurando loro che le mascherine farlocche, UDITE UDITE, “non sono mai state presenti in Azienda Sanitaria”. Una clamorosa balla che getta nel panico l’intero comparto sanitario del pordenonese. Il petardo infatti esploderà solo un paio di giorni dopo. La scombinata risposta alla CISL 〈vedi testo lettera〉 spedisce in terapia intensiva la credibilità del direttore indicato dall’assessore Riccardi. Il 3 marzo scorso a Pordenone, i berretti verdi sequestravano un ingente quantitativo di dispositivi privi dei requisiti necessari. Polimeni impacciato.

L’inchiesta sulle mascherine in Friuli era partita grazie all’intuito di Mario Giordano, funambolico conduttore della trasmissione Fuori dal Coro in onda su Rete4 e narrata dettagliatamente dell’inviata in Friuli Carmen La Gatta. Grazie a loro la Guardia di Finanza di Gorizia ha sequestrato circa 2 milioni di mascherine acquistate dalla struttura del Commissario Straordinario per l’emergenza. La procura di Gorizia contesta l’ipotesi di reato di “Vendita di prodotti industriali con segni mendaci”. Alcuni modelli hanno rivelato una capacità filtrante 10 volte inferiore rispetto a quanto imposto dagli standard europei, instillando negli operatori sanitari una falsa sicurezza in merito all’efficacia protettiva. I modelli di mascherine classificati KN95, FFP2 e FFP3 sono risultati privi dei requisiti necessari per essere considerati “Dispositivi di Protezione” e per essere distribuiti ad Infermieri, Medici, in servizio presso le RSA e le strutture sanitarie regionali, ivi comprese quelle dedicate al COVID-19. Sanità infetta, Regione malata.