ForzaItaliaFvg Exxx…Polzive!!! “Udine città della vita”. L’annuncio in consiglio comunale: più accoglienza, meno trattamenti disumani. Esclusivo.

Un passo avanti insperato ottenuto grazie a un emendamento istruito dal consigliere di Forza Italia Govetto. Udine ritorna a respirare e a ricoprire i fasti del terzomondista Honsell. Il PD è rimasto insoddisfatto dalla strumentalizzazione e dell’accostamento fra denatalità-calo demografico, tuttavia non si può negare che il concetto di base espresso dal consigliere azzurro durante i lavori del consiglio comunale dell’8 marzo scorso, è clamoroso. Udine città della vita. E’ la migliore risposta a chi, in maggioranza, contesta ancora gli arrivi dei migrantes in cerca di fortuna nella nostra regione. Di fronte alla disperazione di quei giovani 〈anche oggi una decina rintracciati a Tarvisio〉, Forza Italia invoca il sostegno e la difesa dell’essere umano.

In realtà la consigliera del PD Eleonora Meloni aveva intuito perfettamente che la proposta del collega Govetto conteneva “furbesche proposte di sostegno alla vita”, che andavano a minare diritti individuali conquistati 40anni fa, ma il concetto di solidarietà universale resta. In continuità coll’europeista Honsell.