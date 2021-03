MangiatoiaCarnica Exxx…Polzive!!! Nominata la commissione dell’appalto del centro logistico da realizzare in un’area tossica. Presidente il direttore Farinelli. I nomi dei tre operatori ammessi. Polverizzato 1 milione e mezzo di euri solo per l’acquisto di 2 immobili. Esclusivo.

Su tratta di realizzare un centro per la logistica integrata.

Il direttore del Consorzio Danilo Farinelli ha scelto i nomi della Commissione che dovrà valutare le offerte economiche degli operatori ammessi al bando. Si tratta del presidente della commissione che è lo stesso Farinelli e dei due commissari che sono gli ingg. Claudio Degano e Richi Orlando. Il Rup è Maurizio Cleva. Gli operatori ammessi alla realizzazione del centro in un’area che si è scoperto tossica, sono: Consorzio Stabile Imprese Padovane; un R.T.I. composto da: Impianti Civili e Industriali Soc. Coop a RL e PreSystem Spa; e RTI composto da: Nuova Tesi System Srl, Brussi Costruzioni Srl, Mu.Bre. Costruzioni Srl e Radar Srl. La spesa complessiva è di circa 10 milioni 350mila euri. Ma lo scandalo alpino è esploso quando sono emersi i dettagli dell’impegno economico sostenuto per acquistare i due immobili: 1 milione e 460 mila euri. Una cifra spaventosa polverizzata per acquistare strutture impestate dal cromo e che valevano meno della metà. Per chi li ha venduti é stato un “milion day” l’affare del secolo: un’area di 40mila metri quadri densa di veleno e materiale tossico acquistata a prezzi stellari. Precisamente l’ex Filipuzzi che produceva prefabbricati e la Nigris asfalti. Il Consorzio del direttore Danilo Farinelli certifica un bidone colossale. Chi paga? Secondo i rimbalzi della valle, pare che al presidente Siagri 〈Eurotech〉 la tranvata gli abbia dato gran fastidio, anche se l’operazione era stata imbastita dal predecessore Gollino. E la storia non é finita. In seguito all’acquisto, il consorzio provvedeva, a proprie spese, a demolire i vecchi fabbricati industriali (coperture di amianto) presenti sul terreno spendendo ulteriori 420.000,00 euro. Carnia infetta, Regione malata.