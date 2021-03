FontaniniLunaPark Exxx…Polzive!!! Scalettaris polverizza Govetto e gli scappati di casa del centrodestra friulano. Sopralluogo della Lega nel quartiere delle Magnolie. L’assessore Laudicina rifiuta l’offerta dei locali per il presidio di polizia in via Roma. Esclusivo.

Fontanini non gradisce concorrenti interni in tema di sicurezza. Fratelli d’Italia, ProgettoFvg e Forza Italia pensino solo a votare odg in consiglio. La campagna elettorale per il bis di Fontanini è iniziata oggi lungo le vie del quartiere della stazione.

Si è appena celebrato lo show di una parte della Lega nel quartiere delle Magnolie di Udine. Fontanini, Marioni, Laudicina, Ciani, Foramitti e Bernetti hanno accompagnato il capogruppo della Lega in regione Mauro Bordin, a spasso per la zona. Al consigliere regionale non gli è stato riferito che l’assessora ha respinto l’idea del presidio fisso sulla sicurezza che Fontanini ha promesso ai residenti. Figura di merda planetaria.

L’assessora e sindaco-ombra Laudicina sul tema della sicurezza se la prende comoda. Malgrado i continui episodi di violenza e le baraonde quotidiane, l’assessora, a precisa offerta di un commerciante di via Roma di un locale di 60mq da destinare a presidio per una postazione di Polizia Locale, ha risposto che l’amministrazione è interessata a un immobile sito in una zona più centrale, verso via Leopardi. In due righe rullate tutte le ossessioni sulla sicurezza di ProgettoFvg, Fratelli d’Italia, Forza Italia e cespugli vari. I residenti della zona possono attendere. Cosa cambi fra via Roma o via Leopardi lo sa solo Laudicina, assessore supplente di quello alla sicurezza che dovrebbe essere Ciani. Spiazzato anche il consigliere comunale di ProgettoFvg Della Negra che ieri sera si è castrato da solo. Durante i lavori del consiglio comunale, aveva confessato che “sul presidio di via Roma, per garantire più sicurezza ai residenti, siamo ancora alle promesse”. Udine Luna Park. Tuttavia il webinar consiliare ha messo in luce il tratto distorto e confusionario di una maggioranza il cui unico obiettivo è quello di sostenersi a malapena e portare a casa le mesate. Ne dá prova il consigliere Govetto, il quale, dopo aver tirato uno scombinato pistolotto al Pd, ha fatto capire ai suoi colleghi di maggioranza che non valgono un cazzo. Osserva l’ambizioso consigliere in collegamento da remoto: “qui facciamo solo chiacchiere, è inutile che ci diamo tanta importanza”. Spaventoso. A Udine non si era mai sentito un rappresentante eletto dal popolo delegittimare in tal modo il ruolo della politica. Il cotè del centrodestra friulano è intubato dal Govetto-pensiero. Un’occasione d’oro per il consigliere Scalettaris del PD che non ha mancato di ricordare al periferico, a proposito delle critiche rivolte al suo partito, che: “Rivendico la mia appartenenza al PD, ne sono orgoglioso e non ho certo bisogno di chiedere ospitalità in altre liste per farmi eleggere. Da vent’anni sono attivo nelle istituzioni comunali”. The End. Udine Luna Park.