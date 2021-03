CatastrofeSanitaria Exxx…Polzive In Friuli l’emergenza non è Emergenza. Dopo tre settimane aggiornata la mappa regionale del Covid. I dipartimenti di Riccardi si sbattevanoicoglioni. Raugna esulta. Esclusivo

Un disastro organizzativo che sale di livello un giorno dopo l’altro. Siamo la peggior regione d’Italia per lotta al virus. L’assessore-Goldrake Riccardi randellato anche dal sindaco di Grado che lo ha costretto a sculacciare i responsabili8 dei dipartimenti che non fornivano i dati sui contagi agli amministratori e alla protezione civile. C’è voluto il sindaco Raiugna. Da oggi, grazie alle sue denunce, la mappa dei contagi comune per comune, scaricabile dal sito della Protezione Civile. è aggiornata. Perchè è rimasta ingessata per 3 lunghe settimane. Dipartimenti faticosi e disorganizzati che hanno spinto Raugna a scrivere in rete 〈3 marzo〉

Cari concittadini,

La questione che ho posto è molto seria e non deve passare in secondo piano: i dati sui contagi che il sistema regionale ci fornisce sono completamente irrealistici. Rimango in attesa di una risposta chiarificatrice da parte della Regione.

A seguire un’altra lettera dello steso tenore.

Di fronte all’incapacità degli organismi regionali di fornire dati attendibili, indispensabili per la gestione del contagio, chiedevo al Presidente Fedriga e all’assessore alla Sanità Riccardi di elevare precauzionalmente il livello di attenzione, evitando che Grado fosse invasa dai turisti del fine settimana e di attivarsi per garantire finalmente un monitoraggio degno di questo nome.

Fa specie notare come la questione sull’infondatezza dei dati non abbia suscitato la benché minima reazione 〈sia a livello locale che a livello regionale NdR〉, lasciando spazio alla solita baruffa chiozzotta… Un vero peccato perché la storia che gli esperti ci raccontano tutti i giorni ci insegna che questa pandemia si controlla attraverso una buona gestione dei tracciamenti, che dovrebbe portare al conseguente isolamento dei focolai, congiuntamente al corretto utilizzo dei presidi, che nella stragrande maggioranza dei casi qui da noi è avvenuta regolarmente. Ad oggi 〈7 marzo〉 non si sa in che modo i dipartimenti di prevenzione sono stati potenziati per far fronte alla seconda ondata…”.