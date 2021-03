RossoFriuli Exxx…Polzive!!! La regione si mantiene fra le peggiori d’Italia. Rischio declassamento a regione rossa. Disordine organizzativo. Il caso Toscana: 25mila vaccini al giorno. Esclusivo

Fabiana Dadone, Ministro della Repubblica italiana, celebra così la festa della donna. Felpa dei Nirvana e tacchi alti rossi.

Il Friuli rischia la zona rossa, come i tacchi della ministra.Cresce il tasso di positività: 415 contagi su 3.546 test (11,7%). I decessi sono 19. A Monfalcone han capito che la priorità è quella di vaccinare il più possibile, con dopodomani al centro anziani si potranno raggiungere fino a 1000 vaccinati al giorno. Ma il Friuli resta una delle regioni peggiori d’Italia. In Toscana l’organizzazione messa in piedi dall’assessorato alla sanità non avrebbe problemi a farme “fino a 25mila”. E’ Già previsto un ampliamento orario: i grandi centri vaccinali estenderanno l’apertura dalle 6 alle 24. Intanto, se oggi arriverà dal ministero la circolare col via libera per AstraZeneca a tutte le fasce di età, cambierà ancora la strategia vaccinale toscana: come già annunciato scompariranno le categorie professionali prioritarie e anche le patologie, perché AstraZeneca non può essere somministrato ai fragili.

Intanto l’’onorevole con la foto sul suo profilo fa gli auguri per l’8 marzo. Scrive: «Ancora una strada in salita piena di ostacoli». Certamente, come la peste in Friuli.