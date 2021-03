FigaDaUdine Exxx…Polzive!!! L’ufficiale abusivo della Polizia Locale Pio Nardin taglia la corda: ammesso alla selezione del Comune di Pozzuolo. La torta dei 40 mila euri di straordinari divisa fra i soliti noti. Il vice comandante Cisilino in smart working. Esclusivo.

Lo spiegamento di forze della Polizia Locale che ieri il sindaco ha fatto mobilitare per presentare la città al capogruppo della Lega in regione Mauro Bordin, era impressionante. Fermavano tutti. Fino alle 19 sembrava di essere a Hebron. Passata mezz’ora, i residenti restano orfani della truppa e devono confidare nella buona sorte. Al calar delle tenebre i vigili smammano.

Il corpo udinese, al comando del capitano Del Longo, sta attraversando uno dei periodo peggiori mai conosciuti prima nel capoluogo friulano. Per questo motivo, ogni occasione è buona per tagliare la corda. L’ufficiale abusivo e querelante blogger, Massimo Pio Nardin, è stato ammesso alle selezioni per una mobilità esterna nel comune di Pozzuolo del Friuli. Pur essendo un PLB figurativo, potrà tirare l’indennità da ufficiale senza l’angoscia di restituire il maltolto come gli altri suoli 7 colleghi che lo invidieranno dal velenoso nido di vipere udinese. Nardin tenta la fuga pur in un momento economico favorevole. Il sindaco Fontanini ha impegnato una cifra presunta di 40mila euri per gli straordinari del personale. Come tutti sanno, la torta degli straordinari viene ripartita solo fra i componenti del Clan. C’è un calendario giornaliero dedicato alle ore in più e che vede l’assegnazione della golosa opportunità sempre e solo agli stessi. Il principio di rotazione ignorato. Tuttavia i magheggi in via Girardini non tendono a diminuire e da oggi e fino al 16 marzo, è stato istituito il regime di Smart Working, per ragioni indirette al Covid, al vice comandante Mario Cisilino e all’ufficiale abusivo Magda Petri. Udine infetta, regione malata.