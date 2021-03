DecretoConfindustria Exxx…Polzive!!! La presidente di Udine peggio dei questurini. Mannaia ingiuntiva contro la Laminex Spa di Pagnacco per 12mila euri di quote associative non pagate. La società si era trasferita a Spilimbergo (PN) Esclusivo.

12mila euri prosciugati all’impresa con metodi para-polizieschi. Il commento di uno dei titolari: “Avete tolto risorse a chi lavora per pagare stipendi a un club decadente. Sempre più ristretto a quattro gatti, rappresentante di una specie ormai in via di estinzione, continuate pure così, la strada che vi state costruendo è perfetta allo scopo”. Clamoroso. Confindustria di Anna Mareschi Danieli contro l’industria. Questi i fatti:

Recuperare con metodi da Gestapo tedesca due anni di quote associative di una Spa con 40 dipendenti e che nel frattempo si era trasferita a Spilimbergo, in provincia di Pordenone. Per farlo, la presidente Mareschi Danieli si è affidata a uno studio legale con sede a Bergamo.

La “Laminex Spa” è stata iscritta a Confindustria Udine dal 2013 al 2015, quote associative saldate. Alla fine del 2015 l’azienda si è trasferita a Spilimbergo e, secondo uno dei titolari, all’associazione degli Industriali era stato comunicato il trasferimento perdendo di fatto il requisito dell’appartenenza territoriale di Udine: le somme richieste non erano pertanto dovute per beni forniti o servizi prestati, ma solo in virtù di una pretesa statutaria.

In Confindustria non devono averla presa bene e gli uffici udinesi si sono subito attivati, scomodando sceriffi-esattori delle tasse, per recuperare due annualità di quote associative inesistenti: anni 2016 e 2017. Totale 8 mila euri cui vanno aggiunti 4mila di spese legali dello studio di Alessandra Antonelli e di Alessandro Bremes del Foro di Bergamo.

Lo studio legale cui i confindustriali friulani anti-impresa si sono rivolti, hanno notificato il 21/12/2020 un decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo per un asserito credito preteso dall’associazione per contributi associativi relativi agli anni 2016 e 2017.

Secondo la Laminex Spa, “i legali, attraverso una rappresentazione non veritiera dei fatti, avrebbero ottenuto l’immediata esecutività del decreto costringendo la società a pagare la somma maggiorata anche del loro indebito guadagno. Per la “Laminex”, impugnare il pagamento avrebbe avuto gravi conseguenze operative in uno dei periodi cruciali per l’azienda, quello di fine anno, prima di Natale e nel periodo di pagamento delle tredicesime ai dipendenti”. Un’assurdità tutta friulana di un’associazione costretta a ricorrere a metodi spregiudicati per recuperare presunte quote associative.