CatastrofeSanitariaFvg Exxx…Polzive!!! Siamo i peggiori d’Italia per numero di contagi nell’ultima settimana. Gimbe randella Riccardi, Poggiana, Polimeni, Tonutti e Braganti. Esclusivo.

Il presidente della Fondazione Gimbe – Cartabellotta – al centro del collage, rade al suolo l’intero tambureggiamento propagandistico sull’efficienza sanitaria friulana. Il Friuli Venezia Giulia è la peggior regione d’Italia per contagi registrati nella settimana che va dal 3 al 9 marzo. La squadra dell’assessore Riccardi maglia nera, anzi nerissima. Tonutti, Polimeni, Poggiana – querelante Blogger – e Braganti, non hanno saputo contrastare l’evolversi della pandemìa a Nord Est, malgrado i milioni e milioni di euri risucchiati nella megalomania dei sanitari.

Da FriuliOggi:

“Il Friuli Venezia Giulia è la peggior regione d’Italia per incremento di casi di coronavirus nell’ultima settimana. Lo porta alla luce il monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe.

Che in Fvg il Covid, a causa soprattutto della variante inglese, stesse correndo, era cosa nota. Ora però l’impressione è certificata dai numeri: nel periodo dal 3 al 9 marzo, in regione c’è stato un aumento del 38.1% dei nuovi contagi, dato che colloca il territorio in cima a questa poco appetibile classifica. Un valore superiore a quello di Piemonte (+35.2%) e Sardegna (+32.2). Nel vicino Veneto, l’incremento è stato del 27%. La crescita media italiana è del 18.2%.

Numeri, quelli espressi dal monitoraggio Gimbe, che fanno paura. Domani è in arrivo l’indagine settimanale dell’Istituto superiore di sanità e il governo deciderà le nuove restrizioni nel Paese. Il Fvg trema: la zona rossa sembra dietro l’angolo“.