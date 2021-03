MascherinaDiMerda Exxx…Polzive!!! Chi controlla i dispositivi? dopo il sequestro dei 2 milioni di pezzi nulla è cambiato. Medici senza garanzie di sicurezza. Scoppia il caso delle strutture complesse di gestione del rischio clinico. A cosa servono? Esclusivo.

Negli ospedali continua la fornitura di dispositivi facciali non conformi alla legge. Ieri alcuni medici hanno sollevato la questione dopo aver visto le “KN95” che l’Azienda di coordinamento regionale diretta da Tonutti ha fornito alle strutture in sostituzione dei 2 milioni di pezzi che la Guardia di Finanza aveva sequestrato ai primi di marzo. L’assessore Riccardi si giustifica assicurando che le mascherine sono state certificate dal Cts, ma questo non basta. Dopo i risultati precedenti, i medici pretendono più garanzie e invocano l’intervento degli organi interni ad ogni azienda. A cosa servono le Strutture complesse di ogni azienda sanitaria per la gestione del rischio clinico? Mistero. Sia Braganti che Polimeni che Poggiana hanno presentato a inizio anno l’atto aziendale dell’organizzazione e del funzionamento per l’assistenza sanitaria. Al suo interno si trovano i dettagli illustrati dai rispettivi dirigenti di struttura che organizzano le fasi di gestione del rischio fra i sanitari. Nel caso della mascherine, il black out è totale. Come si vede in foto (la scatola è stata aperta ieri), la confezione riporta la dicitura «Non medical Protective Mask», ciò significa che i dispositivi non si possono usare dove persistono aree dense di microrganismi ma adatti solo in luoghi che presentano superfici polverose. Dopo le lettere inviate dalla Cisl a Riccardi, Arcs e Fedriga, il movimento in difesa del cittadino ha presentato un’istanza alla regione Fvg, alla Procura e al ministero della Salute per fa luce sulla vicenda dei dispositivi di protezione individuale privi dei requisiti necessari per essere certificati.