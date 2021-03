ForzaItaliaFvg Exxx…Polzive!!! Primo coordinamento regionale in webinar dei tragici friulani. Fra gli ospiti spuntano i nomi di Bini e Urbani. Nascosto a Tajani il disordine sanità, il capitombolo Gorizia, il magheggio di Zanin-Mtf e il caos amministrative. Esclusivo.

Ieri pomeriggio, mentre in Friuli infuriava la pandemìa con numeri da brivido: sfiorati i mille casi di contagio e registrati 15 decessi, i tragici di Forza Italia Fvg erano collegati per quello che si può definire il primo coordinamento regionale del partito in webinar. Lo ha annunciato orgogliosamente la coordinatrice regionale Sandra Savino che ha potuto disporre anche della partecipazione del coordinatore nazionale Antonio Tajani. Collegato col seminario azzurro anche l’assessore regionale Sergio Emidio Bini, leader di Progetto Fvg. Su un monitor è spuntato anche il nome di Paolo Urbani dell’Udc, ma non si è visto. Altre vistose assenze erano quelle del commissario provinciale di Udine Ferruccio Anzit, del sindaco di Tarvisio Zanette, della senatrice Stabile, del presidente Verdichizzi, del sindaco Viscardis, degli assessori Francesca De Santis, Angela Brandi. Assente anche l’assessore regionale Tiziana Gibelli. I partecipanti invece erano: Sandra Savino, Riccardi, Polacco, Andrea Cabibbo, Cacitti, Virilli, Mara Piccin, Zanin-Mtf , Antonio Tajani, Novelli, Daniela Pallotta, Cinzia Zilio, Fabio Tognoni, Rocco Lobianco, Pettarin, Ziberna, il presidente dei seniors Castellani, Dal Mas, Fulvio Sluga e Franco Mattiussi. Come si è letto nei dispacci diffusi in rete da alcuni partecipanti, i temi trattati sono stati molti assortiti. I seminaristi, malgrado la comodità del Webinar, hanno nascosto al coordinatore nazionale Tajani il grave stato di crisi della sanità regionale 〈una delle peggiori regioni d’Italia〉, il capitombolo di Ziberna a Gorizia, l’emorragia di azzurri trasferiti in Fratelli d’Italia o in Lega, le incertezze alle prossime amministrative in cui la carenza di personale da candidare è preoccupante, le poche iscrizioni, l’ingombrante presenza del maneggione Zanin autoassunto in Mtf di Lignano e in causa civile con la proprietà che gli chiede la restituzione di 140mila euri e infine i capricci con la Lega per via delle Comunità. Una teoria di criticità operative di cui il povero Tajani non è stato messo al corrente. L’unico spunto degno di nota è stato quello giunto da Aviano dove Cinzia Zilio coordinatrice di Azzurro Donna FVG è stata nominata Responsabile del Dipartimento Professioni e Famiglia.