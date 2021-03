CheckpointLeopardi Exxx…Polzive!!! Parte male la proposta del posto fisso di Polizia nel quartiere Magnolie di Udine. Bocciata la proposta del comandante Del Longo. No a un centro Caritas e Croce Rossa. Esclusivo.

Proposta bocciata dall’associazione «ViviAmo via Roma» e dai residenti di Via Leopardi che temono un‘invasione di Pashtùn in seguito alla proposta del comandante della Polizia Locale Eros Del Longo.

Il sopralluogo dei periferici in via Leopardi per individuare la sede del tanto atteso posto fisso di Polizia, rischia di creare uno scontro in maggioranza dalle conseguenze imprevedibili. Ieri, i vertici della Lega con in testa Fontanini, hanno individuato un ufficio accanto al negozio di abbigliamento Web. Secondo l’assessore alla sicurezza Ciani, “il locale potrebbe fare al caso nostro”. Purtroppo ad accompagnare gli amministratori c’era anche il comandante della Polizia Locale Del Longo che ha suggerito l’idea di arricchire il presidio di Polizia in un punto d’appoggio per la Croce Rossa o per la Caritas. In un battibaleno, la notizia ha fatto il giro degl’isolati ed è scoppiata la bufera. Alcuni cittadini si stanno organizzando in una raccolta firme per impedire l’apertura del presidio. La presenza di Caritas o di Croce Rossa non farebbe altro che richiamare i molti stranieri che chiedono assistenza, tamponi, vitto, alloggio e telefonini. Un delirio. Via Leopardi rischia di trasformarsi in ciò che era diventata via Ronchi fino a qualche tempo fa. Sia il commerciante Di Bernardo che Luigi Armano, presidente dell’associazione ViviAmo, insistono nel ribadire che un presidio di Polizia ha senso solo se allestito in via Roma, nel cuore del quartiere.