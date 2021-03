CatastrofeSanitàFvg Exxx…Polzive!!! Centis incalza l’assessore sui vaccini a domicilio. Allarme in Friuli per zone carenti di medici di base. Su 100 pensionamenti entrano solo 40. I casi di Codroipo, San Giorgio di Nogaro e del Friuli Occidentale. Esclusivo

Il consigliere regionale Tiziano Centis, l’11 marzo scorso ha interrogato l’assessore alla sanità Riccardi in merito alle vaccinazioni a domicilio per gli over 80 “che hanno subito un grave ritardo e, come riportato dalla stampa, non permetteranno di concludersi prima di Maggio. L’Assessore ha risposto – riferisce Centis – che c’è voluto del tempo per verificare le migliaia di richieste pervenute prima di partire con l’attività a domicilio. Una risposta che non accetto perché le vaccinazioni domiciliari fanno parte di un piano noto da tempo e bisognava organizzarsi in modo da non perdere tempo e settimane. Questi anziani, già con patologie di salute gravi, non possono attendere ancora”. La questione dei vaccini però fa esplodere quella altrettanto grave della carenza medici di base. Un allarme disseminato su tutto il Friuli, in particolare nell’area Occidentale dove l’Azienda Sanitaria diretta da Polimeni ha pubblicato l’elenco delle zone carenti. Manca circa una ventina di sanitari per i 19 ambiti territoriali cui è divisa l’Azienda. Un allarme generale che si rispecchia nelle code e nei tempi di attesa dei Pronto Soccorso regionali. Su 100 pensionamenti entrano solo 40 nuovi medici, sempre più ambulatori restano senza titolare. Casi di carenza si registrano nella fascia Montana e Pedemontana 〈medici costretti a coprire 3-4 sedi〉 a Palmanova, San Giorgio di Nogaro e presto anche a Codroipo dove ben 5 medici di famiglia andranno in pensione per raggiunti limiti di età 〈70 anni〉, entro il 2024. Se non si prendono adeguate misure di ingressi e bandi, nel Medio Friuli rischiano di restare scoperte oltre 6.000 persone. A San Giorgio di Nogaro 1.500 pazienti si troveranno senza un dottore dal 1° aprile quando il titolare dell’ambulatorio, Edi Ietri, tirerà giù le saracinesche del suo presidio. Nel distretto sanitario sangiorgino non c’è nemmeno la lista dei medici disponibili. Intanto le emergenze vanno in apnea. Solo ieri sera il Pronto soccorso di Udine registrava un centinaio di ingressi. Per i codici verdi i tempi di attesa variavano dalle 3 ore e mezza alle 4, In questo senso l’interrogazione del consigliere regionale Centis poneva l’attenzione sugli anziani over 80 con patologie che impediscono di recarsi nelle sedi stabilite e stanno ancora attendendo il vaccino.