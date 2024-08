Martina Oppelli ha presentato un esposto in Procura contro Asugi.

Martina Oppelli, affetta da sclerosi multipla progressiva, dopo aver visto nuovamente respinta la sua richiesta di assistenza per il suicidio assistito da parte dell’Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina, ha reso noto di aver presentato un esposto, per reato di tortura, in Procura a Trieste contro i medici dell’azienda. Nonostante un evidente peggioramento delle sue condizioni e un’ordinanza del Tribunale di Trieste che imponeva una nuova valutazione medica, l’ASUGI ha negato l’accesso alla morte volontaria, ignorando la sentenza della Corte costituzionale. Martina è totalmente dipendente da trattamenti vitali.