FvgPride Exxx…Polzive!!! Il gruppo ebraico LGBT+ scende in campo contro gli ayatollah della manifestazione di Lignano: “Clima di ostilità e odio”. I comuni della biasiacaria pentiti di aver concesso il patrocinio. Il mondo laico, liberale, occidentale manifesta in favore dei diritti di Martina Oppelli.

L’unica associazione queer italiana ebraica ha diffuso un comunicato rispetto all’inquietante manifesto politico diffuso dagli organizzatori della manifestazione FvgPride in programma domenica a Lignano Pineta. Scrivono i vertici del sodalizio: “Alla luce dei critici contenuti della piattaforma del Friuli Venezia Giulia Pride del 31.8 a Lignano Sabbiadoro, Keshet Italia prima e unica associazione queer italiana ebraica ribadisce la denuncia del clima di ostilità e odio verso la comunità ebraica all’interno dei pride nazionali. Invitiamo tutti – scrivono gli esponenti dell’associazione – a una riflessione seria e a un dialogo costruttivo per garantire che tutte le persone, incluse quelle ebree e israeliane, possano partecipare ai Pride senza subire discriminazioni”. I contenuti fortemente politici rilevati nel paranoico manifesto anti Israele hanno fatto fare un passo indietro anche ai comuni della bisiacaria che, sulle prime, avevano risposto positivamente alla richiesta di patrocinio inviata dagli organizzatori. Dopo Udine e Porpetto (rifiutati) e il no secco di Monfalcone, Palmanova, Cividale, le Università di Udine e Trieste, i comuni di Staranzano, Turriaco e San Canzian d’Isonzo hanno dato la loro adesione ma senza “coindividere il manifesto politico correlato”. Gli amministratori affermano che “Schierarsi in difesa dei diritti civili, non implica l’accettazione di un documento allargato a complessi temi politici”. Ai sindaci viene consigliato di partecipare senza fascia tricolore e senza gonfalone. I laici, liberali, illuministi, occidentali che parteciperanno domenica a Lignano porteranno simbolicamente in corteo il nome di Martina Oppelli, la donna colpita da una grave malattia degenarativa e “torturata” da una decisione dell’azienda sanitaria friulana che le impedisce di esercitare il diritto, sancito da una sentenza della Corte, sul fine vita.