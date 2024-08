IoSonoFvg Exxx…Polzive!!! Per Lignano Pineta e Riviera la stagione è già chiusa col segno meno. L’assessore tenta di salvare la baracca Sabbiadoro esibendo la compagnia della Pannocchia: un neo consigliere comunale ficcanaso di Codroipo, l’area manager di Neuro&Promos e parenti al seguito. E’ ancora ferma in regione da 8 mesi la mozione sul conflitto d’interessi dell’assessore.

Per testimoniare il suo affetto, l’assessore al turismo del Friuli VG Sergio Bini si è fatto immortalare recentemente sulla battigia di Lignano in compagnia degli inseparabili ruffiani codroipesi con cui ha condiviso i momenti di felicità agostana che hanno stordito gli operatori della costa. La festosa immagine è stata ritagliata per i seguaci di Instagram cui ha fatto da cornice la didascalia che ha spiazzato i titolari degli esercizi pubblici di Lignano: “Noi questo ferragosto lo passiamo a Lignano Sabbiadoro“. Un colpo basso inaspettato e partigiano rispetto a Pineta e Riviera. Che infatti accusa il colpo di una stagione nerissima. Camere libere per tutto agosto e affari sottozero. Per noi, ricordano alcuni esercenti, la stagione è già finita. Ma l’assessore, col nuovo taglio di capelli “a crestino”, si piega dal ridere e con lui il serpentone dei saltimbanchi. Si notano, in particolare, il neo consigliere comunale di Codroipo Thierry Snaidero, che ha già tradito la lista per cui si era candidato: “Codroipo al Centro” ed è passato nel misto. L’impiccione è entrato in consiglio grazie alle “chirurgiche” dimissioni di Bianchini e farà squadra col fido di Riccardi, Alessio Vidoni, anche lui passato al misto dopo la parentesi con “Codroipo al centro”. Il resto della calotta lignanese è composto dall’area manager di “Neuro&Promos“, Luciano Facchini (anche lui col “crestino”), impegnato con le proroghe delle forniture nelle aziende sanitarie dell’amico Riccardi e i parenti (tolti dalle foto) dell’assessore. Sul quale pesa ancora la rogna della mozione presentata nel gennaio scorso dall’opposizione in consiglio regionale relativamente ai profili di incompatibilità della carica di assessore con il suo inquadramento di dirigente in “Euro&Promos“. Sono passati ben 8 mesi, ma dall’ufficio di presidenza nessun segnale di calendarizzazione del documento. Intanto Bini sghignazza e non perde occasione per ricordarci che le favole, il genere letterario da lui più apprezzato, sono maestre di vita. Afferma a proposito di una recente visita a Valvasone: «Quest’estate il turismo nelle città d’arte in Regione, in base ai dati del periodo da maggio a luglio, ha segnato un aumento del 13,5 per cento di visitatori stranieri. Eventi come ‘Medioevo a Valvasone’ sono quindi un importante strumento per la crescita turistica del Friuli Venezia Giulia». La trentaduesima edizione di Medioevo a Valvasone prenderà il via giovedì 5 settembre e proporrà quattro giorni di eventi sul tema “Fabula Magistra Vitae – La Favola come non l’avete mai vista prima”. Ma la vera traduzione è: “La favola, maestra di vita“. E oggi Bini è all’inaugurazione in “total white” del nuovo hotel 4 stelle superior a Malborghetto dall’amico Pedone. Le foto sul profilo Instagram.