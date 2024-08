FvgSpride Exxx…Polzive!!! Schiaffo della giunta di Codroipo al festival degli ayatollah di Lignano. Concesso il patrocinio al “FvgPride” ma senza condividere i contenuti del “Manifesto Pride Fvg”. Rischio espulsione.

La giunta del comune di Codroipo, riunita il 29 agosto, assente il sindaco Nardini e presieduta dal vice Giacomo Trevisan, ha deliberato a favore della concessione del patrocinio al “Friuli Venezia Giulia Pride 2024” di Lignano in programma domani. Ma si tratta di un’adesione parziale spurgata dai profili tossici di chi vuol piegare un festival gayo e di affermazione dei diritti Lgbt+, a un manifesto politico imbevuto di ideologia anti occidentale, contro il governo e contro Israele. La giunta ha dimostrato una grande sensibilità sul tema dei diritti civili puntualizzando che il comune di Codroipo, pur respingendo le paranoie del manifesto, “riconosce le libere forme associative non contrastanti con la legge e, pur non condividendo i contenuti del “Manifesto Pride FVG” riconosce all’iniziativa in oggetto la capacità di dare impulso alla conoscenza e allo scambio culturale e porre al centro la tutela dei diritti per tutti e non solo privilegio di alcuni (…)”. Supererà la severa commissione degli Ayatollah? Come i lettori ricorderanno, i comuni di Udine e Porpetto, per aver posto delle riserve, non sono stati inseriti fra gli enti aderenti.