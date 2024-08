DeToniSuiCarboni Exxx…Polzive!!! Aria di crisi in maggioranza. Ad Antonella Eloisa Gatta e Matteo Mansi saltano le valvole e sbattono la porta al sindaco per andare nel gruppo misto. Trema il palazzo.

Per ora si tratta solo di rumors che il palazzo trasmette e che sono frutto di incomprensioni ormai insanabili all’interno della maggioranza De Toni. Antonella Eloisa Gatta, lei che voleva i “falchi” per la sicurezza dei cittadini, ha già inviato un dispaccio al sindaco informandolo della decisione di uscire dalla lista De Toni, e approdare al gruppo misto. Per Eloisa il livello di sopportazione ha superato il limite. Il patrocinio al FvgPride, e il mancato appoggio alla partita di calcio Italia -Israele, oltre alla questione del taglio scellerato delle siepi in via Leopardi hanno portato alla rottura. Per Mansi invece, l’abbandono della maggioranza è stato determinato soprattutto per la vicenda della dismissione dei passaggi a livello. A ridosso della 30esima edizione di Friuli Doc la maggioranza corre il rischio di finire abbrustolita sulla griglia della polenta.