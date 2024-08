Lo stato di agitazione per tutto il personale del Pronto Soccorso di Monfalcone era stato proclamato a causa delle scandalose condizioni di lavoro cui si trovano gli operatori a cui vanno aggiunti gli ultimi episodi di violenza che hanno esasperato ulteriormente il clima. Per questo motivo, le sigle UilFpl e Nursind hanno incontrato l’altro ieri il Prefetto di Gorizia e la Direzione di Asugi. Stefano Bressan, parzialmente soddisfatto del risultato ottenuto, fa la sintesi: «Il PS non nasce per coprire 45mila accessi e le strutture sono totalmente inadeguate alla circostanza. In questo momento anche per l’utenza la situazione è veramente critica. I lavori di ammodernamento e di ampliamento sono fermi da due anni, chiediamo alla regione di sbloccare i lavori». Il responsabile dei cantieri dell’azienda è l’ingegner Asaro che fa riferimento alla Direzione Centrale Salute di Gianna Zamaro. Per capire il grado da terzo mondo cui si trova l’ospedale basta vedere la foto. Per le sale di attesa del Pronto Soccorso sono stati acquistati tre container di lamiera in cui in questi giorni di calura la temperatura toccava gli 80 gradi. Utenti in attesa accatastati come animali al mercato del bestiame. A questi vergognosi disagi vanno aggiunti i continui episodi di violenza che si susseguono giorno dopo giorno. Estranei che entrano al pronto soccorso alla ricerca di un riparo o in cerca di medicine. L’ultimo, gravissimo con due agenti in ospedale, è accaduto sabato scorso. Mancano i controlli e il personale. Lo stesso Prefetto ha preso atto dell’ingiustificato sbilanciamento di personale rispetto all’area giuliana ed è stato lui stesso a sottolineare che, diversamente da quanto sostiene il rappresentante degli anestesisti Peratoner, l’Asugi non è un’azienda unica. A Monfalcone, dove sono attivi gli sgobbatori dell’area isontina, a fronte di 45mila accessi al Pronto Soccorso, fra 118, PS e medicina d’urgenza, sono impiegati 14 medici; 35 infermieri e 20 oss. Trieste “BellaVita” invece, a fronte di 60mila accessi per la maggior parte “codici bianchi” utili a far salire l’asticella, nella sola struttura del 118 sono impiegati 45 infermieri; 38 autisti di ambulanze; 25 oss e 7 anestesisti (tolti alle sale operatorie). Il totem degli anestesisti triestini è Peratoner il doppio lavorista in distacco che morde l’asfalto nottetempo a bordo delle vetture di servizio dalla centrale triestina a quella della “Croce” cui è affezionato. Una curiosità: al 118 di Trieste le prime chiamate vengono dirottate alla Sogit che fornisce il servizio di “supplenza” per non disturbare il riposo degli ospiti della “Lubjanka”. Il costo dell’appalto affidato alla Sogit per il servizio (trasporti secondari) è di 400mila euri/mese. Paga Pantalone. In quanto al Pronto Soccorso di Trieste “BellaVita” la disponibilità è di 70 infermieri; 32 medici; 22 oss e 22 ausiliari. Resta il personale della medicina d’urgenza che dispone di 30 infermieri e 18 oss. Un’esercito di dipendenti che basterebbe per assolvere le emergenze dell’intera Croazia. E si capisce perché il Prefetto di Gorizia riconosce che l’Azienda sanitaria Giuliano Isontina non è “UNICA”, bensì da una parte c’è chi fa la bella vita con personale in abbondanza, dall’altra, Monfalcone, accusa carenze di sanitari e mezzi scandalose. Per rendere l’idea basta solo riferire il dato degli infermieri fra area giuliana e la sola Monfalcone: 145 a Trieste per 60mila accessi, 35 infermieri a Monfalcone per 45mila accessi. Per tal motivo, i segretari generali di Uil Fpl Bressan e di Nursind Luca Petruz hanno chiesto “un aumento del numero di personale medico infermieristico e di supporto adeguando il numero del personale in 5 infermieri nell’arco di 90 giorni. Per quanto concerne il personale medico per tamponare parzialmente la criticità di organico verranno garantiti 2 turni di 38 ore con altro personale medico di Asugi. Un aumento dei posti letto della terapia semintensiva. Ripristinare la guardia attiva notturna per rispondere alle esigenze delle medicine evitando così l’invio di un medico del PS. Proporre un incentivo per il personale della dirigenza medica del PS di Asugi, per il personale del comparto e attivare la contrattazione per assegnare l’Indennità di PS al personale”. Riguardo alla richiesta di una guardia giurata, l’assessore Riccardi, dopo innumerevoli episodi di violenza e aggressioni registrati al Pronto Soccorso, ha assicurato ieri che verrà attivato il servizio. Per ora lo stato di agitazione è congelato per la durata di 30 giorni. Ma resta il dubbio che dietro il disordine cui si trova il presidio di Monfalcone ci sia un preciso disegno politico: danneggiare la Lega e la faraona dei cantieri cui il suo attivismo irrita alcuni alleati.