ManovraFvg Exxx..Polzive!!! Il “Whatever it takes” di Mario nel comparto agroalimentare Fvg. Una regione che abbraccia la terra: Semplificazione burocratica; irrigazione; raccolta funghi; promozione delle vendite on line; bandi Ersa e attività di ricezione e ospitalità.

“Tutto ciò che è necessario” per aiutare il settore agricolo che fa riferimento all’assessore Zannier. Raggiunge la cifra di circa 120 milioni di euro complessivi quella che la regione ha destinato al comparto delle Risorse agroalimentari e forestali; ittiche e Montagna. Un articolato che ha concesso molta attenzione all’impiego di fonti energetiche rinnovabili nell’ambito delle comunità energetiche agricole; interventi di manutenzione straordinaria degli impianti di irrigazione ad aspersione delle Pmi agricole; aiuti per la promozione delle vetrine elettroniche nell’ambito della vendita on line dei prodotti agricoli e agroalimentari, nonché sulle risorse ai Comuni di Andreis, Barcis, Cimolais, Claut, Forni di Sopra, Forni di Sotto e Paularo per sostenere le famiglie utenti del servizio di distribuzione di Gpl. Il via libera, ma solo della maggioranza, anche ai commi per le spese legate allo smaltimento dei sottoprodotti di origine animale derivate dalle macellazioni suine per autoconsumo effettuate da privati e per i contributi straordinari ai gestori dei parchi dedicati all’allevamento di rapaci e all’arte della falconeria. Semaforo verde per le istanze portate da Igor Treleani (FdI) e Stefano Mazzolini (Fp) in tema di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei spontanei, dei leghisti Alberto Budai e Manuele Ferrari sui benefici per giovani e imprese condotte da giovani che si impegnano a mantenere la residenza in montagna in caso di temporanea interruzione dell’attività. Budai ha anche perorato con successo la semplificazione burocratica per le attività agrituristiche in caso di modifica dei giorni di apertura, mentre la collega Lucia Buna ha ottenuto fondi per i Comuni appartenenti alle zone omogenee del territorio montano per iniziative di salvaguardia dei valori e delle tradizioni della cultura rurale. Approvati, sempre in casa Carroccio, gli emendamenti siglati da Giuseppe Ghersinich (sul pagamento dei canoni quale corrispettivo dell’utilizzo dei beni demaniali marittimi per finalità di pesca e acquacoltura), nonché da Manuele Ferrari e Buna. Su impulso di Stefano Mazzolini le Comunità di montagna potranno concedere contributi ai privati e alle Pmi agricole e forestali per le spese notarili o professionali legate a operazioni di permuta e compravendita di terreni a destinazione urbanistica agricola o forestale che comportano accorpamenti, ingrossamenti o arrotondamenti fondiari (100% delle spese ammissibili e massimo 2 mila euro per operazione). Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, presieduto da Mauro Bordin, ha così chiuso la seconda di quattro giornate consecutive d’aula approvando a maggioranza (astenute in entrambii casi le opposizioni) gli articoli 2 del disegno di legge relativi alla manovra di bilancio 2024/26 e della Legge di stabilità 2024. Sono state bocciate tutte le proposte avanzate dalla minoranza attraverso il consigliere del “Patto per l’Autonomia”, Putto (50mila euro per il reinserimento graduale nei propri habitat naturali di animali selvatici presenti nei centri urbani) e del capogruppo PD Moretti (programmazione faunistica e attività venatoria), nonché della pentastellata Rosaria Capozzi (interventi di modernizzazione degli impianti dell’Ente tutela patrimonio ittico finalizzati al risparmio della risorsa idrica) e Giulia Massolino del Patto-Civica (concentrata sul recupero e la cura della fauna selvatica attraverso corsi specifici per i cittadini). Due stop, invece, per Furio Honsell di Open Sinistra Fvg (informazione e formazione rivolti alle imprese agricole e alla popolazione per tutelare l’ambiente e l’ecosistema, nonché promozione della pesca sostenibile attraverso erogazioni ai gruppi d’azione costiera, ai consorzi e alle cooperative di pescatori) e per Nicola Conficoni del Pd (contributi ai Comuni per l’acquisizione di aree ove mettere a dimora essenze arboree per la realizzazione di boschi urbani e barriere verdi, oltre agli stanziamenti chiesti per il miglioramento della sicurezza ai fini della fruibilità turistica ciclo-pedonale della vecchia Strada della Val Cellina). Via libera agli emendamenti modificativi di proposta giuntale ai bandi Ersa per le fiere vitivinicole, la ripartizione dei fondi per le opere di irrigazione, i Piani venatori distrettuali (Pvd) e le disposizioni per la programmazione faunistica e l’esercizio dell’attività venatoria. Nella legge di Stabilità invece, Zannier si è concentrato su Fondo di rotazione per interventi nel settore agricolo (nomina dell’amministratore compresa), attività di ricezione e ospitalità esercitate negli spazi aziendali (comprese somministrazione, degustazione e iniziative didattiche). Stessa attenzione anche per le malghe legate alla produzione e alla trasformazione del latte, per una linea contributiva rivolta alle aziende che raccolgono le produzioni agroalimentari per l’efficientamento tecnologico, per i consorzi di tutela per le spese legate a revisione e aggiornamento dei disciplinari dei vini e dei prodotti agroalimentari riconosciuti quali Denominazione di origine protetta (Dop) o Indicazione geografica protetta (Igp),nonché per gli aiuti all’Ente tutela patrimonio ittico (Etpi). Breve la discussione generale con il dem Massimiliano Pozzo concentrato sui bandi per il fotovoltaico e preoccupato per i danni maltempo nel settore agricolo. “Bene la sospensione delle rate di finanziamento del Fondo di rotazione, ma porto anche la preoccupazione e le richieste del territorio – ha detto – di avere risposte in termini di indennizzi statali. È necessario rafforzare il sostegno al comparto zootecnico, alla cooperazione, all’innovazione e alle aggregazioni di filiera”. Massimo Moretuzzo, capogruppo del Patto-Civica, ha chiesto dettagli sul tema degli accorpamenti (emendamento Mazzolini), esprimendo delle perplessità: “sembra solo una bandiera da sventolare: sarebbe meglio un ritiro per procedere a ulteriori approfondimenti”, ha puntualizzato