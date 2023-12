FinanziariaFvg Exxx…Polzive!!! Il lampo britannico dell’assessore Bini illumina il Consiglio regionale: “You’ll never walk alone”. Approvata la manovra di bilancio relativa alle attività produttive.”Con me in giunta le imprese non saranno mai sole”.

Il Consiglio regionale ha approvato ieri a maggioranza i primi due articoli della manovra di bilancio, relativi al comparto delle attività produttive dell’assessore Bini. Il voto è arrivato al termine di un dibattito di quasi tre ore, che non ha toccato solo i contenuti degli emendamenti ma anche la situazione economica generale del Friuli Venezia Giulia. L’esponente di Giunta ha infatti sviluppato un’ampia analisi dalla quale è emerso che «il Fvg ha fatto registrare una performance economica ben al di sopra della media nazionale, grazie a turismo, manifattura, consumi delle famiglie ed export». Il turismo in particolare, ha sottolineato Bini, «è stato nel 2023 la vera locomotiva dell’economia». In questo contesto, mentre l’assessore illustrava in aula la skill della manovra, rimbombava la solennità dello spirito del Friuli Venezia Giulia, di una comunità pronta a unirsi per allontanare “i cigni neri” dell’economia. Perciò il titolare delle attività produttive ha pensato all’inno del Liverpool: Walk on walk on with hope in your heart. And you’ll never walk alone, ovvero: Continua a camminare con la speranza nel cuore. E non camminerai mai da solo.

Impegnativi i passaggi che hanno raccolto il consenso dei consiglieri: “Moody’s ha confermato per la nostra Regione un rating superiore a quello italiano. La nostra è una delle quattro Regioni italiane che hanno superato meglio la crisi pandemica: dal 2019 ad oggi abbiamo recuperato 3,5 punti di Pil. Il Friuli Venezia Giulia esprime circa il 2% della popolazione nazionale, ma rappresenta invece il 6% degli investimenti diretti esteri totali in Italia. Incentivi all’insediamento nei sei consorzi di sviluppo economico locale, grazie al quale nel 2023 è stato attivato un volume di investimenti privati che sfiora i 100 milioni di euro, con un effetto moltiplicatore pari a quattro volte le risorse stanziate dal pubblico. Un nuovo bando per attrazione investimenti, con dotazione iniziale di 12 milioni di euro, è previsto in uscita a dicembre. Il sistema del credito agevolato rappresenta un unicum in Italia.

L’opportunità di ottenere prestiti al tasso fisso dell’1,30%, un vantaggio competitivo per il nostro sistema socio-economico in termini di promozione e di attrazione di investimenti produttivi duraturi in FVG. Nel 2023 i distretti del commercio sono entrati nella fase operativa, con il finanziamento di 20 progettualità presentate da 123 comuni del Friuli Venezia Giulia per il rilancio dei centri storici e delle piccole attività locali. Complessivamente nel 2023 abbiamo destinato 299 milioni di euro per le attività produttive e il turismo”. Una manovra senza precedenti per un motivo molto semplice: And you’ll never walk alone.