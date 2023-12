CartaStraccia Exxx…Polzive!!! C’è maretta al Messaggero. Proclamato lo stato di agitazione. La nuova proprietà dispone i prepensionamenti, 11 al Messaggero e 9 al Piccolo. Pubblicati i dati di diffusione del mese di ottobre, continua la discesa dei due quotidiani.

L’Assemblea dei Redattori del Messaggero Veneto ha dichiarato lo stato di agitazione. Una notizia che è stata ripresa anche in consiglio regionale da alcuni esponenti del Pd. I redattori contestano il piano di rilancio del nuovo gruppo Nem di Conegliano, in particolare sulla riorganizzazione del personale: 40 prepensionamenti su 137 giornalisti (11 al Messaggero Veneto e 9 al Piccolo). I poligrafici passeranno da 23 a 5. I redattori, in un comunicato pubblicato oggi sul quotidiano di Udine, fanno presente che “solo un mese fa i vertici di questo gruppo nel giorno di insediamento in redazione, avevano promesso il mantenimento degli organici (“siete 137 e 137 resterete”)”. In realtà lo stesso Possamai lo aveva ricordato alla presentazione del progetto editoriale al ridotto del Verdi (Ndr). “Una beffa per i giornalisti friulani – prosegue il comunicato -. Con 11 giornalisti in uscita la riduzione delle pagine pare probabile. Se sarà così verranno meno molte notizie locali per far spazio a più condivisioni con Trieste e il Veneto (…) Al Friuli resterà ben poco”.

La nostra regione sempre più terreno di scorribande di squali veneto-friulani che porteranno a una progressiva condizione di monopolio dell’informazione, declino di una democrazia.

Nel frattempo sono stati pubblicati i dati di vendite cartacee e digitali dei quotidiani nel mese di ottobre.

Corriere della Sera: 128.443 cartaceo; più digitale: 245.489.

Gazzettino: 28.088 cartaceo; più digitale: 45.346

Mattino di Padova: cartaceo 9.482; più digitale: 10.926.

Messaggero Veneto: cartaceo 22.059; più digitale: 26.045.

Nuova di Venezia: cartaceo 4.132; più digitale: 4.821.

Il Piccolo: cartaceo 9.853; più digitale: 13.476.

Repubblica: cartaceo 70.834; più digitale 122.588.

Il Gazzettino è uno dei 4 quotidiani che, nel mese di ottobre, ha registrato il segno più. Gli altri sono: Avvenire; Il Sole 24 ore e Messaggero di Roma.

Il comunicato del PD: “A meno di due mesi dal passaggio del Messaggero Veneto al gruppo Nem è particolarmente preoccupante la situazione denunciata dai giornalisti sui possibili riflessi del piano di rilancio della nuova proprietà. In ballo c’è il futuro dei lavoratori e anche il servizio di informazione che da decenni uno dei principali quotidiani del Fvg garantisce. In gioco c’è la missione di racconto e testimonianza del nostro territorio, di dare voce alle comunità e al Friuli stesso”. Lo affermano in una nota i consiglieri regionali del Partito democratico a seguito del comunicato dell’assemblea dei redattori del Messaggero Veneto con il quale proclamano lo stato di agitazione