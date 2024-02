ManicomioCentrodestra Exxx…Polzive!!! Maggioranza in frantumi dopo la bollitura sarda. A nordest è scontro su tutto. Dal terzo mandato al presidente, all’allucinante election day. Resa dei conti nei comuni. Veti e controveti.

La politica è soprattutto strumentalizzazione. Anche ogni minuscolo episodio giova alla causa, pur se il caso Sardegna non è marginale e già si guarda a una piccolissima regione come l’Abruzzo per “testare” i valori in campo e dare una connotazione nazionale all’elezione. Di riflesso in Friuli VG, per il centrodestra, si apre un manicomio elettorale che va dalle richieste della Lega sul terzo mandato presidente (blindare Fedriga e in Veneto Zaia), fino all’eversivo disegno di allineare le scadenze dei comuni a quelle della regione, nel 2028. Detto brutalmente, impedire ai cittadini di votare. Benzina sul già infuocato Vietnam delle amministrative in Friuli. Dove il rumore di petardi è già molto rumoroso. Soprattutto quelli che esplodono nei comuni prossimi al voto di giugno. Rimbalzi registrano lo stato di una coalizione completamente sfracellata a Manzano. Si vocifera di tre-quattro candidati contro l’uscente Piero Furlani (Chiappo, Alessio…) che si trova in bilico. A Pasian di Prato e Campoformido la Lega non cede nulla. Nel comune alle porte di Udine tutto è ancora in costruzione. I vertici del carroccio locali non sentono ragioni di appoggiare l’uscente Pozzo (in caso di approvazione del terzo mandato) vi sono almeno altri 4/5 nomi in lizza: il vice sindaco Del Forno, quota assessore Zilli; l’insignificante assessore Montoneri (teste contro leopost sul caso “Notte dei Lettori”) e l’assessore Riva. Oltre al sindaco uscente. Nel comune dell’aerobase invece la Lega ha già messo il timbro sull’uscente Erika Furlani. Ma nessuna risposta da Fratelli d’Italia e Forza Italia. Paradigma di ciò che sta accadendo a Gonars che merita un discorso a parte. In fotocopia Fagagna dove i vertici locali di Fratelli d’Italia ritengono di avere in serbo altri nomi rispetto a quelli usciti in questi giorni fra cui quallo del giovane Andrea Schiffo. Veti a Osoppo, sulla falsariga di Pasian di Prato. E il motivo è presto spiegato. L’uscente, neo iscritto alla Lega, Bottoni ha già avuto troppo (è presidente della Comunità Collinare ed è in quota Zilli) e sia Forza Italia e Fratelli d’Italia hanno posto il veto. Così pure a Colloredo di Monte Albano dove Ovan dovrà fare i conti con un’agguerrita pattuglia di concorrenti. Non ha l’appoggio di tutto il centrodestra. Come dicevamo, il triangolo Gonars, Trivignano e Santa Maria la Longa merita un discorso a parte, mentre il caos regna a Mortegliano dove la Lega ha superato tutte le barriere del Novecento. E’ in accordo con la sinistra per sostenere il sindaco uscente Roberto Zuliani. Cuore batticuore con lo sguardo rivolto alle europee e agli strascichi di quel sospetto 3,8% raggiunto dalla Lega in Sardegna.