CentrodestraFvg Exxx…Polzive!!! Gran teatro al vertice di ieri. Maggioranza Fvg polverizzata. Dreosto lascia il microfono acceso e insulta Rizzetto. Fratelli d’Italia minaccia di abbandonare l’incontro per la presenza della Cisint. A che titolo partecipa? Niente accordi.

Galeotto fu il microfono e chi lo lasciò in modalità “On”. E’ un momento delicato e il centrodestra pare voglia fare il possibile per esercitarsi nella disciplina che gli riesce meglio: l’harakiri. Non è una novità. Dopo la Sardegna, il Friuli e Udine, arriva un microfono, quello che ieri, durante il vertice del centrodestra il segretario regionale della Lega ha lasciato acceso. All’incontro di Trieste alcuni erano in presenza (Cisint, Giacomelli, Roberti, Fedriga, Calligaris…), altri collegati dalle proprie sedi come Dreosto, Savino, Compagnon, Rizzetto, Manzan… Mentre si discuteva di assurdi allineamenti temporali relativi alle scadenze di alcuni comuni con le regionali del 2028; di candidature supplenti e di terzi mandati, è scoppiato il finimondo. Dopo il suo intervento, il segretario della Lega Dreosto ha dimenticato di spegnere il microfono facendo sì che tutti ascoltassero i commenti del leghista contro chi non la pensasse come lui. In questo caso Walter Rizzetto che si è sempre detto contrario, in linea col partito, al terzo mandato del presidente di regione. Gli insulti via etere del leghista al Benito Remix sono irriferibili e solo il garbo del segretario regionale di Fratelli d’Italia ha evitato che la discussione finisse male (“Spegni il microfono almeno!!! pirla”). Maggioranza ai ferri corti e intese sotto terra anche per via della presenza al vertice (è la seconda volta) del centrodestra regionale della sindaca di Monfalcone Anna Cisint. Lo stesso Rizzetto ha chiesto conto ma nessuno ha risposto: A che titolo partecipa Cisint se vi sono già il capogruppo in consiglio regionale Calligaris e il segretario Dreosto? Riguardo alle proposte, come già riportato, sul terzo mandato presidente se ne riparlerà dopo le europee; molta prudenza sull’allineamento delle scadenze dei comuni e si proceda con la prima impostazione: soglia del 40% per evitare i ballottaggi e terzo mandato ai sindaci fino a 15mila abitanti da approvare al prossimo consiglio regionale.

A livello nazionale la Lega tenterà il blitz sul terzo mandato presidente di regione infilando un emendamento nel decreto Elezioni. Dopo quanto successo ieri col microfono di Dreosto aperto, in Fratelli d’Italia fanno sapere che “Non passerà, se insistono metteremo la fiducia”. Modalità “On” modalità “Off”.