LegaMotosega Exxx…Polzive!!! La cucinata sarda raggiunge il Friuli. Diego Bernardis fulmina Giorgia Meloni e rilancia sul terzo mandato: “Gli elettori hanno sanzionato la scelta del candidato presidente”. Moretti: “Allargare l’alleanza a Renzi e Calenda”.

Diego Bernardis, storico esponente leghista dell’isontino ed eletto un anno fa in consiglio regionale nella lista “Fedriga Presidente”, riflette sulla tranvata che il centrodestra ha accusato sull’isola. E coglie l’occasione del tracollo del candidato per rilanciare la proposta sul terzo mandato. Afferma il consigliere leghista: «Dovremmo sempre riflettere attentamente sulla scelta del candidato presidente, basando le nostre valutazioni non su questioni ideologiche, ma piuttosto sull’ascolto della volontà degli elettori e sul perseguimento del bene dei territori». La scelta di Giorgia Meloni di scalzare l’uscente Solinas (e Salvini ha lasciato fare…) per sostituirlo con Truzzu è stato un autogol clamoroso. Diego Bernardis allarga il ragionamento e ritorna sul tema del terzo mandato ai presidenti: «Dovremmo considerare attentamente come consentire agli elettori di esprimersi nuovamente su presidenti di Regione come Fedriga o Zaia, anziché cercare di escluderli dalla competizione». Il riferimento alle resistenze di Fratelli d’Italia e Forza Italia è evidente. Bernardis conclude: «Gli elettori hanno premiato la coalizione di Centrodestra, ma hanno anche sanzionato la scelta del candidato presidente, il quale ha registrato un deficit di 5mila preferenze tra il suo 45% personale e il quasi 49% della coalizione che lo ha sostenuto. Che piaccia o meno – spiega l’esponente della maggioranza – nelle elezioni regionali o locali, le scelte dei candidati hanno un peso enorme. I cittadini guardano a chi desiderano come loro governatore nel loro territorio. Rifiutare la possibilità di un terzo mandato per presidenti che hanno dimostrato una buona amministrazione e che godono della fiducia dei propri cittadini, nonostante le difficoltà attuali, sarebbe un grave errore politico». Bernardis mette le mani avanti, blindare Fedriga prima che sia troppo tardi o prima che anche Forza Italia superi la Lega. Certo è che dopo la Sardegna il peso specifico di Salvini nell’alleanza è precipitato negli abissi. Sull’altro fronte il Pd esulta e il capogruppo in consiglio regionale Fvg Diego Moretti osserva: «Bene il risultato con Todde ma dobbiamo allargare l’alleanza a Renzi e Calenda. Ora prepariamoci per le elezioni in Abruzzo».